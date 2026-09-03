Miles de españoles marchan en Ceuta contra la crisis migratoria gestión del presidente Pedro Sánchez

03/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La crisis migratoria que estalló en la ciudad española de Ceuta a finales de julio, con la llegada de más de 70.000 migrantes desde Marruecos, ha desencadenado una ola de protestas en distintas regiones del país europeo.

El epicentro fue Madrid, donde se congregaron al menos 50.000 personas, aunque los organizadores elevaron la cifra hasta 150.000. La capital se convirtió en escenario de marchas multitudinarias cerca del Parlamento, con pancartas que exigían la dimisión del presidente Pedro Sánchez y enfrentamientos con grupos de extrema derecha.

Regiones españolas se suman a Ceuta

En Málaga y Sevilla, las movilizaciones reunieron a unas 40.000 personas en cada ciudad, mientras que en Córdoba, Granada y Almería se registraron más de 10.000 manifestantes. En Ceuta, la protesta coincidió con el Día de la Ciudad y sustituyó las celebraciones habituales, reflejando el malestar social por la presión migratoria y la percepción de abandono por parte del Gobierno central.

Multitudinarias marchas se registraron hoy en toda España por los miles de migrantes irregulares que ingresaron a Ceuta y los que aún permabecen en el enclave no europeo español y la inacción del gobierno de Pedro Sánchez pic.twitter.com/FUzjYTQg7S — Carlos Terán (@CarlosTeran) September 2, 2026

El detonante fue el informe policial que señaló "total permisividad" de las fuerzas marroquíes en el cruce masivo hacia Ceuta, lo que alimentó las críticas contra Sánchez por no haber actuado con anticipación. Aunque el Ejecutivo aprobó un paquete de 309 millones de euros para atender la emergencia, la oposición lo considera insuficiente y tardío.

Denuncian "invasión" migratoria

Las reacciones políticas fueron inmediatas. El Partido Popular (PP) acusó al presidente de "mentir" y de ocultar información sobre la crisis, calificando la entrada masiva como una "invasión".

Vox denunció que Marruecos utiliza la migración como "arma de guerra híbrida" y reclamó una postura más firme. En contraste, Podemos señaló que las marchas fomentan racismo y exigió trasladar migrantes a la península para aliviar la presión en Ceuta. Los socios de coalición, como Sumar, IU y ERC, también criticaron la gestión, reclamando mayor contundencia frente a Marruecos y la Unión Europea.

🇪🇸🇲🇦 Crisis migratoria en Ceuta, España: así estaban las calles anoche. pic.twitter.com/K7mfIgoBHk — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 1, 2026

La situación humanitaria en Ceuta sigue siendo crítica: unos 5.000 migrantes permanecen en campamentos improvisados, incluidos 1.200 menores no acompañados, mientras que más de 48.000 fueron devueltos a Marruecos en los días posteriores. Entre 90 y 100 personas murieron intentando cruzar, principalmente al nadar alrededor de la valla fronteriza.

Las marchas reflejan un malestar social creciente y una fractura política que se profundiza. Mientras la oposición aprovecha para presionar al Gobierno, la izquierda se divide entre apoyar las protestas o denunciar su trasfondo xenófobo. En paralelo, las tensiones diplomáticas con Marruecos aumentan, y la crisis migratoria se consolida como uno de los mayores desafíos del Ejecutivo de Sánchez.