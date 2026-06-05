Ordenan el RETIRO masivo de esta FAMOSA marca de fideos: ¿Cuáles son sus riesgos?

05/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Una reconocida marca de alimentos activó un protocolo urgente en donde retira del mercado sus populares fideos. Esta medida preventiva se da tras la detección de maní que no fueron especificados en el empaque, lo cual pone en riesgo a personas que padecen de graves alergias.

Esta alerta sanitaria ha causado gran preocupación entre sus consumidores habituales. La empresa confirmó que este problema se originó mediante el proceso de fabricación en instalaciones externas, allí entró en contacto involuntario con este alérgeno potencialmente mortal para algunos usuarios.

Alerta sanitaria por los fideos Fly By Jing

El riesgo principal se da tras la contaminación cruzada. Si bien la receta original de los Creamy Sesame Noodles o Fideos cremosos con sésamo no incluye maní entre sus ingredientes, el equipo utilizado para su elaboración está también encargado de procesar maníes, comprometiendo así la seguridad del producto final.

Según el comunicado oficial de la empresa, los lotes afectados fueron distribuidos entre el 1 de febrero y el 8 de mayo del 2026, recomendado a los consumidores el revisar el código de barras y fechas de vencimiento para descartar cualquier peligro.

Es considerado como peligro para la salud.

La compañía ratificó que este retiro es completamente voluntario y solo involucra a una referencia específica de su catálogo. Descartó que sus demás marcas de fideos, incluyendo sus salsas, asegurando que se encuentran seguros y pueden ser consumidos sin ningún tipo de temor.

Cómo identificar los lotes contaminados en casa

Para identificar este código, debe observar la parte posterior del empaque. Los códigos UPC 8-50052-23988-6 para unidades individuales y 8-50052-23991-6 para el paquete de cuatro, junto a las fechas de consumo preferente de octubre y diciembre 2026 deben ser observados.

Lo recomendado es pedir un reembolso.

La transparencia en la comunicación ha sido prioridad para la marca tras este hallazgo. El objetivo es evitar complicaciones médicas derivadas tras la ingesta accidental. Las autoridades sanitarias vigilan el cumplimiento de este proceso para asegurar que todos los lotes sean retirados.

Si usted encuentra algún producto con las indicaciones, lo principal es suspender su consumo de inmediato. La empresa habilitó medios para reembolsar de manera total a aquellos que obtuvieron el producto en tiendas físicas, supermercados o tiendas virtuales en el periodo indicado.

La detección de este alérgeno obliga a este retiro preventivo para proteger a sus consumidores ante alergias severas. Es importante revisar los empaque y evitar su consumo, de acuerdo a las indicaciones oficiales.