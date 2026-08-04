Rodrigo Paz reduce a 12 los ministerios de Bolivia tras eliminar Turismo y Planificación

04/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció una nueva reestructuración de su gabinete ministerial con el objetivo de reducir el tamaño del aparato estatal y optimizar el funcionamiento de su Gobierno.

La medida contempla la disminución de carteras de Estado hasta llegar a 12 ministerios, luego de la eliminación de los despachos de Turismo y de Planificación

Reorganizan ministerios por austeridad

La decisión forma parte del plan de austeridad impulsado por la adminsitración de Paz, que busca reducir gastos públicos, simplificar la estructura gubernamental y concretar funciones en menos entidades.

Entre los cambios más relevantes figura la desaparición del Ministerio de Turismo, cuyas competencias serán absorbidas por otras dependencias vinculas a la promoción económica y cultural.

Por otro lado, el Ministerio de Planificación dejará de existir como una cartera independiente, mientras sus atribuciones serán reorganizadas dentro de la nueva estructura administrativa.

Un Estado que exige esfuerzo a sus ciudadanos también debe ser capaz de transformarse.



Por eso seguimos avanzando en la reducción del Estado. A la integración del Ministerio de Planificación del Desarrollo se suma la transformación del Ministerio de Turismo en la Agencia... — Rodrigo Paz Pereira (@Rodrigo_PazP) August 4, 2026

Recortes provocan controversia política

El proceso de reducción parlamentario se suma a otras medidas aplicadas por el Gobierno altiplánico desde el comienzo de la gestión de Paz, quien planteó la necesidad de disminuir el tamaño del Estado ante la situación económica del país.

Anteriormente, su administración ya había anunciado recortes en el número de ministerios y la eliminación de cientos de cargos dentro del Ejecutivo.

La reforma también genera debate entre distintos sectores políticos y sociales. Mientras el oficialismo sostiene que la reorganización permitirá una administración más eficiente y con menor gasto público, algunos críticos advierten que la reducción de instituciones podría afectar la atención especializada de áreas estratégicas.

Paz elimina Ministerio de Planificación y de Turismo, "daré explicación más adelante cuando me toque hablar"



El presidente @Rodrigo_PazP anunció la reducción de la estructura del Órgano Ejecutivo de 14 a 12 ministerios, con la eliminación de las carteras de Turismo y de... pic.twitter.com/N0DwHDFKoz — REDDTVOFICIAL (@reddtvoficial) August 4, 2026

El ministro de la Presidencia, junto con otros integrantes del gabinete, deberá ejecutar la transición de competencias para garantizar que los servicios y programas estateles continúen operando sin interrupciones. El mandato de Paz considera que esta transformación permitirá avanzar hacia un Estado con menos burocracia y mayor capacidad de respuesta.

Con esta nueva estructura, el mandatario boliviano busca consolidar una de sus principales promesas de gestión: reducir el aparato público y reordenar las instituciones para enfrentar los desafíos económicos y administrativos del país.