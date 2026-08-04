Congreso bicameral: Senado y Cámara de Diputados definen comisiones ordinarias legislativas

04/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

Este martes 4 de agosto se ha comenzado a llevar a cabo la Junta de Portavoces del Senado, con la finalidad de establecer la distribución de las Comisiones Ordinarias y Grupos de Ética en este nuevo Congreso Bicameral. Hasta el momento, ya se definieron las comisiones ordinarias legislativas y la cantidad de integrantes.

Comisiones ordinarias legislativas se definieron

De manera unánime, la Junta de Portavoces del Senado, liderada por el representante de Fuerza Popular y Presidente del Congreso Miguel Torres, se aprobó que las comisiones ordinarias legislativas estén integradas por 12 senadores en el Periodo Anual de Sesiones 2026-2027.

La misma composición se aplicará a la Comisión de Procedimientos Especiales y a la Comisión de Control Político sobre los actos normativos del Poder Ejecutivo. Asimismo, la distribución proporcional que le corresponde a cada bancada, en cada grupo de trabajo, será la siguiente:

Por Fuerza Popular: 4 senadores

Por Juntos por el Perú: 3 senadores

Por Renovación Popular: 2 senadores

Por Partido del Buen Gobierno: 1 senador

Por Partido Cívico Obras: 1 senador

Por Ahora Nación: 1 senador

Cabe indicar que son siete las comisiones ordinarias legislativas, las cuales son:

Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores

Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno

Comisión en asuntos de Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo

Comisión de Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor

Comisión en asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital

Comisión en asuntos de Gestión del Estado y Contraloría.

Comisión de Justicia y Derechos Humanos

La Junta de Portavoces del Senado aprobó por unanimidad que las comisiones ordinarias legislativas estarán integradas por 12 senadores en el Periodo Anual de Sesiones 2026-2027.



✅ Nota completa: https://t.co/ZTMCs81qCr pic.twitter.com/GaZBx5PhX2 — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) August 4, 2026

Se definió la cantidad de integrantes en la Comisión de Ética e Inteligencia

La Junta de Portavoces también definió, por unanimidad, el número de integrantes de la Comisión de Ética Parlamentaria y la Comisión de Inteligencia. En ese sentido, la primera estará conformada por un senador de cada grupo parlamentario, es decir, 6 integrantes.

Mientras que la Comisión de Inteligencia estará conformada por cinco titulares y permanentes por todo el periodo parlamentario.

De acuerdo a la distribución proporcional, la integrarán:

Dos senadores de Fuerza Popular

Un senador de Juntos Por el Perú

Un senador de Renovación Popular

Un senador del Partido de Buen Gobierno

Antes de levantar la sesión de Junta de Portavoces, el presidente del Senado, Miguel Torres Morales, anunció que estos acuerdos deberán ser ratificados en la sesión plenaria de este miércoles 5 de agosto para que puedan comenzar a efectuarse.