Congreso bicameral: Senado y Cámara de Diputados definen comisiones ordinarias legislativas

04/08/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 04/08/2026
Este martes 4 de agosto se ha comenzado a llevar a cabo la Junta de Portavoces del Senado, con la finalidad de establecer la distribución de las Comisiones Ordinarias y Grupos de Ética en este nuevo Congreso Bicameral. Hasta el momento, ya se definieron las comisiones ordinarias legislativas y la cantidad de integrantes.
Comisiones ordinarias legislativas se definieron
De manera unánime, la Junta de Portavoces del Senado, liderada por el representante de Fuerza Popular y Presidente del Congreso Miguel Torres, se aprobó que las comisiones ordinarias legislativas estén integradas por 12 senadores en el Periodo Anual de Sesiones 2026-2027.
La misma composición se aplicará a la Comisión de Procedimientos Especiales y a la Comisión de Control Político sobre los actos normativos del Poder Ejecutivo. Asimismo, la distribución proporcional que le corresponde a cada bancada, en cada grupo de trabajo, será la siguiente:
- Por Fuerza Popular: 4 senadores
- Por Juntos por el Perú: 3 senadores
- Por Renovación Popular: 2 senadores
- Por Partido del Buen Gobierno: 1 senador
- Por Partido Cívico Obras: 1 senador
- Por Ahora Nación: 1 senador
Cabe indicar que son siete las comisiones ordinarias legislativas, las cuales son:
- Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores
- Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno
- Comisión en asuntos de Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo
- Comisión de Economía, Medio Ambiente y Defensa del Consumidor
- Comisión en asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo Social y Digital
- Comisión en asuntos de Gestión del Estado y Contraloría.
- Comisión de Justicia y Derechos Humanos
Se definió la cantidad de integrantes en la Comisión de Ética e Inteligencia
La Junta de Portavoces también definió, por unanimidad, el número de integrantes de la Comisión de Ética Parlamentaria y la Comisión de Inteligencia. En ese sentido, la primera estará conformada por un senador de cada grupo parlamentario, es decir, 6 integrantes.
Mientras que la Comisión de Inteligencia estará conformada por cinco titulares y permanentes por todo el periodo parlamentario.
De acuerdo a la distribución proporcional, la integrarán:
- Dos senadores de Fuerza Popular
- Un senador de Juntos Por el Perú
- Un senador de Renovación Popular
- Un senador del Partido de Buen Gobierno
Antes de levantar la sesión de Junta de Portavoces, el presidente del Senado, Miguel Torres Morales, anunció que estos acuerdos deberán ser ratificados en la sesión plenaria de este miércoles 5 de agosto para que puedan comenzar a efectuarse.