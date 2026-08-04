¿Sabes que es la caja de reserva? Indeci publica la importancia de este artículo ante un sismo de gran magnitud

04/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante la presencia de sismos en todo el territorio nacional, el Indeci ha difundido un video alertando a la población a tener lista su mochila de emergencia e implementar el uso de la caja de reserva que es de vital importancia luego un movimiento telúrico de gran magnitud como los que vienen ocurriendo en diferentes zonas del país.

Indeci publica la importancia de la caja de reserva ante emergencias

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) ha publicado a través de su cuenta oficial la importancia de la caja de reserva, un complemento a la mochila de emergencia porque permite tener mayor almacenamiento de artículos que se requieren luego de un sismo de considerable intensidad, como está previsto en el país.

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📆 viernes 14 de agosto

🕒 3:00 p. m. pic.twitter.com/ydW6RY8Em1 — INDECI (@indeciperu) August 4, 2026

¿Cuál es la diferencia entre la mochila de emergencia y la caja de reserva?

La mochila de emergencia debe contener artículos indispensables, como agua, alimentos enlatados, deshidratados y energéticos, un botiquín, productos de higiene personal, entre otros.

También debe incluir elementos útiles para afrontar las horas posteriores al desastre, como una radio a pilas, un silbato y una linterna. Su objetivo es garantizar el abastecimiento básico durante las primeras 24 horas después de una emergencia.

Una vez transcurrido ese periodo, es posible que estos suministros se agoten. Por ello, se recomienda contar con una caja de reserva, un depósito destinado a almacenar una mayor cantidad de los mismos productos, además de enseres del hogar, termos, ropa de cambio, ropa interior y pilas de repuesto. La finalidad de esta caja es disponer de los recursos necesarios para la supervivencia hasta el cuarto día después de ocurrido el desastre.

Caja de reserva

¿Qué contiene la caja de reserva?

La caja de reserva tiene como finalidad almacenar artículos necesarios para afrontar la emergencia entre el segundo y el cuarto día. Debe mantenerse en un lugar seco y protegido, y su contenido dependerá del número de integrantes de la familia y de las edades de cada uno, a fin de adecuar los recursos a sus necesidades.

Asimismo, los artículos pueden adaptarse a la realidad de cada zona geográfica. Es importante revisarlos y renovarlos de acuerdo con su fecha de vencimiento para garantizar que se encuentren en óptimas condiciones cuando sea necesario utilizarlos.

Finalmente, con esta iniciativa el Indeci alerta a la población a que estén preparados a un sismo teniendo lista la caja de reserva porque puede ser determinante en un evento de gran magnitud.