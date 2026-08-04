Alejandro Toledo podría salir del país si recibe el indulto humanitario: "La pena se anula"

04/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

La posibilidad de que el expresidente Alejandro Toledo reciba un indulto humanitario ha reavivado el debate sobre los alcances de esta figura jurídica.

En diálogo con Exitosa, el abogado penalista Jorge Zúñiga explicó cuáles serían las consecuencias legales de una eventual gracia presidencial y precisó que, de concretarse, el exmandatario no solo recuperaría su libertad, sino que incluso podría salir del país, ya que la condena quedaría sin efecto.

El especialista fue consultado sobre la diferencia entre un indulto humanitario y otras medidas como la detención domiciliaria, luego de que surgieran interrogantes sobre las alternativas legales para atender el estado de salud del exjefe de Estado.

En ese contexto, remarcó que ambas figuras tienen efectos completamente distintos sobre la ejecución de una sentencia.

"Claro, pero lo que pasa es que son dos decisiones distintas. Una figura es el indulto humanitario, donde yo te conmuto y te perdono absolutamente la pena, no hay pena y tienes total libertad, sales del establecimiento penitenciario y retomas tu libertad y puedes hacer libremente lo que desees, dentro de ello obviamente la atención médica", explicó.

Según Zúñiga, el indulto supone la desaparición de la sanción penal, mientras que la detención domiciliaria únicamente modifica el lugar donde se cumple la condena.

Indulto y detención domiciliaria tienen efectos distintos

Durante la entrevista, el abogado enfatizó que la detención domiciliaria mantiene vigente la condena impuesta por el Poder Judicial, por lo que el beneficiario continúa sujeto a restricciones propias de la ejecución de la pena.

"Otra figura es el beneficio penitenciario de la detención domiciliaria, donde en efecto yo lo único que hago es que la pena la vas a cumplir extramuros, fuera del establecimiento penitenciario, en tu casa. Eso en efecto sí lo decide un juez, pero claro, ahí estamos hablando que la pena se mantiene", señaló.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, Jorge Zúñiga, abogado penalista, explicó los posibles efectos de un eventual indulto humanitario a Alejandro Toledo. Señaló que, de concederse esta gracia presidencial, el exmandatario podría recuperar su libertad y evaluar salir... pic.twitter.com/wuZdMfIVPi — Exitosa Noticias (@exitosape) August 4, 2026

En contraste, sostuvo que un indulto humanitario extingue completamente la pena y permite al beneficiario recuperar todos los derechos vinculados a su libertad ambulatoria.

"En el caso del indulto la pena se anula, ya no hay ninguna pena, él puede trasladarse y entrar y salir de su casa con total libertad. Y del país, si fuera el caso", afirmó.

El penalista añadió que, en una eventual detención domiciliaria, Alejandro Toledo permanecería obligado a cumplir la condena desde su vivienda, donde podría recibir el tratamiento médico que requiera.

Cuestiona la resistencia a aplicar medidas humanitarias

En otro momento, Jorge Zúñiga consideró que los jueces se muestran cada vez más cautelosos al evaluar solicitudes relacionadas con beneficios penitenciarios o medidas de carácter humanitario, especialmente cuando involucran casos de alta exposición pública.

El especialista atribuyó esta situación al impacto que han tenido algunos procesos mediáticos en la administración de justicia y sostuvo que ello ha generado una mayor resistencia para aplicar criterios basados en el principio de humanidad de la pena.

"En efecto yo creo que sí, lamentablemente el hecho de que se haya catalogado algunos casos mediáticos, por así decirlos, eso ha obligado mucho a que los jueces sean muy reticentes a aplicar lo que bajo un principio de humanidad de la pena corresponde aplicarse en casos severos", manifestó.

Para el abogado, las decisiones judiciales deben diferenciar la naturaleza de cada mecanismo legal y analizar las circunstancias particulares de los internos, especialmente cuando existen problemas de salud que podrían justificar la aplicación de medidas excepcionales previstas por la legislación.

Las declaraciones de Jorge Zúñiga ponen en relieve las diferencias jurídicas entre un indulto humanitario y una detención domiciliaria. Mientras esta última solo modifica el lugar donde se cumple la condena, el indulto extinguiría la pena y permitiría a Alejandro Toledo recuperar plenamente su libertad, incluso con la posibilidad de salir del país. El eventual otorgamiento de esta gracia presidencial, sin embargo, dependerá de la evaluación y decisión que adopten las autoridades competentes.