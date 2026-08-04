Sueldo mínimo de S/1.300 podría aprobarse "lo más rápido posible", afirma ministro de Trabajo

04/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

El incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) a S/1.300 podría concretarse en un corto plazo. Así lo afirmó el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, quien aseguró que el Gobierno busca aprobar el aumento "lo más rápido posible", una vez que concluyan las evaluaciones técnicas y el proceso de diálogo con los actores involucrados.

El anuncio se produce días después de que la presidenta Keiko Fujimori ratificara, durante su mensaje de asunción al cargo, el compromiso de elevar el sueldo mínimo de S/1.130 a S/1.300 como parte de las primeras medidas económicas de su gestión. Sin embargo, hasta ahora no se había precisado un cronograma para su implementación.

¿En cuanto tiempo se aplicará el sueldo de S/.1300?

De acuerdo con el ministro, el objetivo es que el incremento entre en vigencia cuanto antes, aunque remarcó que el procedimiento debe respetar las etapas técnicas establecidas para este tipo de decisiones.

"Lo vamos a hacer lo más rápido posible, tomando en cuenta la metodología que tiene que estar involucrada. Es decir, hay una decisión política de parte de la presidenta Keiko Fujimori y a partir de ahí (...) tenemos que activar los mecanismos del Consejo Nacional del Trabajo", resaltó Sheput.

Es decir, convocaran a representante de empresarios y trabajadores, pero no para concertar el monto entre ellos, sino más bien para informar el monto propuesto por el Ejecutivo, el cual estaría respaldado por informes técnicos que se presentarán también en el CNT. El ministro calcula que este proceso tomará entre 60 y 90 días, alrededor de tres meses.

El titular del sector sostuvo además que la actualización del salario mínimo busca mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores formales y responder al incremento del costo de vida registrado en los últimos años, sin dejar de considerar el impacto que la medida podría tener en el mercado laboral.

¿Alza de la Remuneración Mínima Vital en 2026?

El Ministro de Trabajo igual detalla que para empezar todo el proceso de llevar la propuesta de la presidenta al Consejo Nacional de Trabajo se necesitaba que estuvieran primero los funcionarios faltantes del gobierno.

"Al día de hoy ni siquiera tenemos viceministerios. Y necesitamos a los viceministros para poder convocar. Hay un retraso, no motivado por el Gobierno, sino por una herencia de personal burocrático anterior, que lamentablemente está dificultando el asunto. Yo calculo que en esta semana tenemos los viceministros y de inmediato empezamos a convocar a los empresarios y a los representantes de los sindicatos y eso demorará", aclaró Sheput.

El anuncio del ministro de Trabajo confirma que el Ejecutivo busca acelerar el aumento del sueldo mínimo a S/1.300, una de las principales promesas económicas del nuevo Gobierno.

No obstante, la medida aún deberá superar las etapas técnicas y administrativas antes de entrar en vigor. Mientras tanto, el debate continúa entre quienes consideran que el incremento fortalecerá el poder adquisitivo de los trabajadores y quienes alertan sobre sus posibles efectos en la formalidad y el empleo.