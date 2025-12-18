Rodríguez Mackay: "A Trump le interesa que el mundo crea que lo ocurra en Venezuela tiene un objetivo contra la delincuencia internacional"

18/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Con referente al conflicto entre Estados Unidos y Venezuela, el internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackay, brindó su análisis en relación a la estrategia de Donald Trump de atacar embarcaciones en el mar del Caribe, acusándolas de trasladar droga a Norteamérica.

La tensión entre Caracas y Washington agudizó en la última semana, tras el anuncio de la Casa Blanca de designar al Gobierno venezolano como una "organización terrorista extranjera", ordenando el "bloqueo total y completo" de todos los petróleos autorizados que entran y salen desde esta parte de Sudamérica.

¿Qué buscaría demostrar Trump ante la comunidad internacional?

En entrevista con Exitosa, para el también exministro de Relaciones Exteriores, Trump está midiendo los niveles de reacción de la comunidad internacional aliada al "Chavismo", principalmente de China y Rusia, no habiendo una respuesta militar al mismo alcance norteamericano, hasta el momento.

Con referente a los ataques en altamar, sostuvo que es una muestra de poderío con el objetivo de advertir al mundo que también puede ocurrir lo mismo en tierra, en el marco de su lucha decretada contra el narcotráfico y otros delitos, específicamente los que provienen desde Caracas.

"Estas acciones en el mar crea el contexto para que también se haga por tierra. A Trump le interesa mucho que el mundo comprenda, que lo que vaya a haber más adelante tiene un objetivo esencialmente contra la delincuencia internacional", comentó.

Le ofrecen asilo diplomático a Maduro

Ante la posibilidad latente de una operación militar en territorio venezolano, la cual podría generar el escape de Nicolás Maduro y toda su cúpula, desde Europa ya hubo un ofrecimiento de asilo para acoger al titular del Palacio de Miraflores.

Se trata del presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, quien, en una entrevista aseveró que su par venezolano jamás fue su enemigo o contrincante, por lo que está dispuesto a recibirlo si su régimen es derrocado.

"Maduro no es el tipo de persona que lo deje todo y se vaya, se fugue. Es un 'chavista', es un tipo duro como [el expresidente venezolano Hugo] Chávez. Un hombre decente, sensato, con el que se puede conversar y llegar a acuerdos", dijo al canal estadounidense Newsmax TV.

No obstante, pese a su admiración, confesó que hasta el momento no ha tenido la oportunidad de conversar con Maduro, aunque expresó, "que las puertas siempre están abiertas para él".

