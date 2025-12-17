¿Se iría a Europa? Nicolás Maduro contaría con asilo en Bielorrusia si desea salir de Venezuela

17/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, desató la polémica al ofrecer su país como posible destino de asilo del Nicolás Maduro si este deseara salir de Venezuela. La declaración se enmarca en medio de la tensión con el gobierno de Estados Unidos.

Le ofrece asilo en Bielorrusia

Durante la consulta con el emisario de la Casa Blanca, John Cole, Lukashenko expresó su cercanía con el presidente venezolano a quien consideró que "jamás fue nuestro enemigo o contrincante".

Por el contrario, expresó que las "puertas siempre están abiertas para él" evidenciando la cercanía entre ambos mandatarios durante una declaración en el canal estadounidense Newsmax TV.

Sin embargo, señaló que jamás se ha abordado esta posibilidad junto al mandatario venezolano. "Sinceramente hablando, sobre Venezuela hablamos más con los estadounidenses que con Maduro ", precisó. Además, indicó que piensa que Maduro no podría abandonar su país fácilmente.

"Maduro no es el tipo de persona que lo deje todo y se vaya, se fugue. Es un tipo duro. Es un 'chavista', es un tipo duro como [el expresidente venezolano Hugo] Chavez. Un hombre decente, sensato, con el que se puede conversar y llegar a acuerdos"

"No deberían estrangular a Venezuela"

Respecto al accionar militar y político de Estados Unidos para con Venezuela, rechazó las declaraciones del presidente Donald Trump al vincularlo con el narcotráfico.

Lukashenko indicó que el país estadounidense no cuenta con las pruebas de tales acusaciones. "No tienen pruebas de esto, y yo tampoco. Pienso que eso no es así"

Señaló que el despliegue militar estadounidense bajo la premisa de la lucha contra el narcotráfico no se puede combatir con misiles. "Las drogas (...) son parte de nuestra realidad. Hay que enfrentarlas. Pero no se puede vencer a las drogas con misiles", en referencia a los bombardeos contra las narcolanchas. Por tal razón, rechazó las medidas contra el país sudamericano.

"No deberían estrangular a Venezuela. Deberían llegar a un acuerdo. No creo que tal volumen de drogas que entra a Estados Unidos provenga de Venezuela. Yo no le creo a Trump en esto... Maduro no es adicto a las drogas, de eso estoy seguro", indicó.

