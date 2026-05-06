Tragedia en popular centro comercial: Reportan al menos dos fallecidos y varios heridos

06/05/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Al menos dos fallecidos y varios heridos dejó un tiroteo en un popular centro comercial, el último martes 5 de mayo. Las autoridades y la policía investigan la tragedia que dejó gran impacto internacional.

Tiroteo en centro comercial dejó varias víctimas

Lo que debía ser una jornada habitual de compras y esparcimiento en uno de los centros comerciales más populares y concurridos en Texas se convirtió, en cuestión de segundos, en un escenario de caos. De acuerdo a los primeros reportes, una reunión de negocios terminó en un tiroteo en la zona en las afueras de Dallas.

Según el Departamento de Policía de Carrollton, un hombre identificado como Seung Han Ho, de 69 años, disparó primero, alrededor de las 10:00 a.m. contra cinco personas, acabando con dos de ellas, después de encontrarse con ellas en el centro comercial K-Towne Plaza, en una área conocida como Koreatown.

Seguidamente, se comunicó que tres adultos resultaron heridos de bala en ese incidente. Posteriormente, se produjo otro tiroteo en un complejo de apartamentos a unos 6 km de distancia. Tras una persecución a pie, las autoridades detuvieron al sospechoso del tiroteo en un supermercado cercano.

Investigan tiroteo en centro comercial K-Town Plaza.

Sospechoso fue detenido en un supermercado

El jefe de policía de Carrollton, Roberto Arredondo, aclaró que el ataque no fue aleatorio y que las víctimas eran conocidas del agresor. La información fue confirmada por la Agencia Noticias Argentinas.

"Tenemos entendido que hay una relación de negocios", expresó el oficial, quien también instó a la ciudadanía a evitar el área mientras se lleva a cabo la investigación.

La policía informó que Ho Han reconoció ser el autor de los disparos durante un interrogatorio con los detectives y declaró estar enojado con las personas a las que disparó por desacuerdos financieros relacionados con sus negocios.

Un video publicado en internet muestra a agentes con armas desenfundadas pasando por las puertas de K-Towne Plaza, en una zona de la ciudad conocida como Koreatown. Agentes del FBI estaban entre las fuerzas de seguridad que recolectaban evidencia en el estacionamiento del centro comercial.

UPDATE: Two people are dead and three others hospitalized after a suspect opened fire during a business meeting at K Towne Plaza in Carrollton, Texas, police said; the suspect, Seung Han Ho, was taken into custody following a foot pursuit.



🎥: @newsnoteworthy https://t.co/Rhjbnc4Nv8 pic.twitter.com/0C1cuohcx9 — Breaking911 (@Breaking911) May 5, 2026

Investigan tiroteo en centro comercial de Texas

Las autoridades han informado que realizan las diligencias e investigaciones respectivas para esclarecer el hecho que causó gran preocupación en Texas, precisamente en Carrollton, una ciudad con una población de 130 mil habitantes, situada a unos 32 km de Dallas, con más de 4.000 residentes de ascendencia coreana.

Es así como una nueva tragedia ha causado impacto a nivel internacional. Un tiroteo en el popular centro comercial K-Towne Plaza dejó al menos dos fallecidos y tres heridos. La policía confirmó que el sospechoso fue detenido y está bajo custodia.