Peruanos engañados con ofertas laborales fueron enviados a guerra en Rusia: Familiares denuncian red internacional

28/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, José Cusma, tío de dos jóvenes peruanos en Rusia, denunció que sus sobrinos habrían sido engañados por una red internacional que les ofrecía trabajos con sueldos atractivos, pero que en realidad los enviaba a campos de entrenamiento para incorporarlos a la guerra contra Ucrania.

Jóvenes peruanos llegaron a Rusia mediante engaños

El señor José Cusma relató la incertidumbre que atraviesa su familia a raíz de que sus dos sobrinos (de 29 y 36 años) fueran engañados con ofertas laborales y terminaran enlistados en las fuerzas militares de Rusia con el objetivo de combatir en la guerra contra Ucrania.

Según comentó, sus sobrinos aceptaron una oferta de trabajo por parte de sujetos desconocidos que les habían ofrecido trabajo en el extranjero con todos los gastos pagados, así como la emisión de la nacionalidad del país euroasiático. Sin embargo, cuando ambos llegaron a la capital rusa fueron trasladados inmediatamente a un campamento de entrenamiento.

Los sucesos que narra sucedieron a mediados de marzo de este año y desde entonces no han podido comunicarse con ellos con frecuencia debido a las limitaciones que se imponen dicho país.

"Hasta el momento, desde la quincena de marzo hasta la actualidad, solo hemos tenido dos veces comunicación con ellos. Allá no se puede hacer llamadas, solo conversaciones vía Whatsapp, de la cual son solo dos minutos", expresó.

Red internacional estaría detrás de captación de jóvenes

Cusma también denunció que la captación de sus sobrinos no es un caso aislado, ya que,, mediante un grupo de Whatsapp, ha podido contactarse con más de cien personas cuyos familiares atraviesan una situación similar.

En este grupo, ha podido enterarse que los falsos reclutadores pertenecerían a una red internacional que opera tanto en Perú como en Latinoamérica. Estos ofrecen supuestas vacantes para ser chefs, instructores o personal de seguridad, así como salarios mensuales de entre 20 mil dólares o 2800 euros.

"Esto es una mafia que ha estado reclutando diferentes personas, no solamente peruanas, sino también de otros países latinoamericanos. Fueron con engaños, ya están allá y las circunstancias se están dando de una manera escalofriante"

Asimismo, ha podido conocer sobre el caso de otros cuatro peruanos que llegaron a Rusia con estos engaños, pero se regresaron tras rehusarse firmar un contrato en un idioma que no entendían. "Estos cuatro compañeros que han estado en Rusia allí se plantaron y al final los dejaron ir", dijo.

En este contexto, los familiares de dos jóvenes que llegaron a Rusia mediante engaños denuncian la existencia de una red criminal que se encarga de captar jóvenes en Latinoamérica.