Segunda vuelta en Colombia: Abelardo de la Espriella se impone en el conteo y desplaza a Iván Cepeda

21/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Colombia vivió este domingo una jornada electoral decisiva en la que más de 41 millones de ciudadanos estaban convocados a las urnas para elegir presidente en segunda vuelta.

El enfrentamiento entre Iván Cepeda (Pacto Histórico) y Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria) marcó el pulso de un país polarizado, con la expectativa de definir si continuaba el proyecto progresista de Gustavo Petro o se abría paso una nueva etapa de derecha.

Resultados preliminares

La Registraduría Nacional del Estado Civil informó que, con el 94,54 % de las mesas contabilizadas al cierre de esta edición, De la Espriella suma 12.878.969 votos (49,68 %) frente a los 12.617.038 votos (48,67 %) de Cepeda.

La diferencia de más de 260 mil sufragios perfila al abogado cartagenero como el próximo presidente, aunque las autoridades recordaron que los resultados oficiales se consolidarán en los próximos días.

Este desenlace implica el fin del oficialismo de Petro, que había apostado por Cepeda como su candidato de continuidad. El giro político coloca a Colombia en sintonía con gobiernos de derecha en la región, lo que anticipa cambios en su política exterior y económica.

Resultados al 99,24%

La jornada electoral

La Misión de Observación Electoral (MOE) destacó que la jornada transcurrió con tranquilidad, con incidentes menores en algunas zonas rurales. Los centros de votación funcionaron en más de 13.700 puestos a nivel nacional.

El presidente Gustavo Petro cuestionó el proceso en horas de la tarde, señalando inconsistencias en la transmisión de datos, aunque no presentó pruebas concretas. Por su lado, el candidato Iván Cepeda declaró que aceptará los resultados, pero se mantendrá vigilante.

"Nosotros reconoceremos el resultado, pero también vamos a ejercer una muy clara observación, escrupulosa y meticulosa del resultado, y si existen algunos hechos que motiven acciones en el sistema electoral, las haremos", declaró Cepeda.

De la Espriella, por su parte, celebró la tendencia favorable y prometió "orden y autoridad" como ejes de su gobierno. El candidato había llegado a su local de votación vestido con una camiseta de la selección Colombia, una prenda que generó polémica dentro de la campaña política al ser considerada como un una herramienta estratégica para ganar votos.

Implicaciones políticas

La victoria de De la Espriella marcaría un cambio profundo en la política colombiana. Su discurso de mano dura y nacionalismo económico contrasta con el proyecto progresista de Petro, que durante cuatro años impulsó reformas sociales y ambientales. El resultado refleja un electorado dividido, pero inclinado hacia un modelo conservador.

La segunda vuelta de 2026 marca un punto de inflexión: Colombia se encamina hacia un gobierno de derecha, dejando atrás el ciclo progresista de Petro. La jornada fue pacífica, aunque no exenta de tensiones discursivas. Con Cepeda dispuesto a reconocer la derrota y Petro cuestionando el conteo, el país se prepara para una transición que redefine su mapa político y su rol en la región.