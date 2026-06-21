Gustavo Petro durante el desarrollo de la segunda vuelta en Colombia: "No creo que vuelva a ser candidato en ninguna elección"

21/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

En medio de la segunda vuelta presidencial, el presidente de Colombia, Gustavo Petro se pronunció ante la prensa y manifestó que no volverá a participar en ninguna elección política que se aproxime en el futuro. Un comentario que ha llamado poderosamente la atención al público colombiano.

Jefe de estado brindó discurso en el desarrollo de jornada electoral

Durante una jornada crucial para el futuro político de Colombia, el presidente Gustavo Petro mediante un discurso se pronunció brindando un balance de su gestión hasta el momento y marcó su postura frente al proceso electoral que definirá a su sucesor entre los candidatos Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda.

Ante este acto protocolar y luego de emitir su derecho al voto, el presidente de Colombia estuvo en todo momento acompañado de sus hijas Antonella y Sofía Petro que acudieron con su padre a la mesa 1 de la Plaza Bolívar, lugar donde concretó su votación.

"No creo que vuelva a ser candidato en ninguna elección, esta es la última que protagonizo aquí ya como jefe de estado, espero que sea decisiva, no seré un viejo casón molestando a los colombianos y colombianas que ya merecen una nueva época, ojalá democrática, libre y justa como hemos pensado y hemos defendido hasta con nuestra propia vida y nuestros hechos que nunca se han separado de lo que hemos pensado y dicho, pensar, decir y hacer es la coherencia de un ser humano", enfatizó Gustavo Pietro

"No creo que vuelva a ser candidato en ninguna elección; no seré un viejo cansón": Petro #LoMásBlu pic.twitter.com/IB6B2DUg7r — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) June 21, 2026

Gustavo Petro muestra su voto a las cámaras

A través de redes sociales y medios de comunicación colombianos, se ha dado a conocer que el presidente, Gustavo Petro ha incumplido un ley electoral al mostrar su cédula de votación ante las cámaras. Según lo expresado en su publicación, el jefe de estado comentó "Hago público mi voto por la Vida y la Libertad".

Hago público mi voto por la Vida y la Libertad pic.twitter.com/admGflSuyj — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 21, 2026

Este acto representa la última ocasión en que el mandatario sufraga en su condición de presidente de la República. En ese sentido, más temprano el mandatario colombiano, utilizó su cuenta oficial en las redes sociales para publicar un mensaje en el que expresó los principios que guían su postura política y el rumbo de su decisión en las urnas.

Asimismo, reafirmó su posición histórica a favor de la justicia social y el bienestar de la población en Colombia."No vendo mi nación, mi tierra querida ni a mi pueblo que quiero libre y en paz"

Finalmente con estas declaraciones, Gustavo Petro deja en claro sus intenciones políticas a futuro, descartando la posibilidad de ser nuevamente candidato en alguna contienda.