Hospital Antonio Lorena: Cusco estrena el centro de salud más moderno de Sudamérica tras 13 años de espera

21/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La culminación de la obra marca un hito histórico para la región cusqueña y el sistema de la salud nacional. Tras más de una década de paralizaciones e incertidumbre, el proyecto fue entregado oficialmente por el Gobierno, transformándose en el establecimiento asistencial más tecnológico de toda Sudamérica.

La ceremonia contó con la presencia del presidente José María Balcázar, ministros de Estado, gobernadores regionales del sur y la embajadora de Francia. Las autoridades realizaron un recorrido por las nuevas instalaciones, constatando la capacidad operativa que pronto estará disponible para la población cusqueña.

Innovación médica al servicio del sur peruano

El establecimiento, catalogado como nivel III-1, cuenta con una extensión superior a los 45,000m² distribuidos en seis niveles. Este centro médico integra equipos que llegaron desde Alemania, Japón, Estados Unidos, Canadá y Suiza, garantizando diagnósticos de alta precisión para los pacientes de la macrorregión.

"Hoy presentamos la joya de la corona al pueblo del Cusco: su nuevo Hospital Antonio Lorena. Este establecimiento es el hospital con mayor tecnología y más moderno de Sudamérica. La primera cirugía cardiovascular con sala híbrida se realizará en Cusco a través de la Renacor del Hospital Nacional Dos de Mayo", declaró el ministro de Salud, Juan Carlos Velasco.

El equipamiento incluye un resonador magnético de 3 teslas, el primero en el sur del país, junto a un tomógrafo de 320 cortes, acelerador lineal y braquiterapia. Estos dispositivos permitirán atender enfermedades complejas sin necesidad de que los usuarios deban trasladarse hacia Lima para recibir atención especializada.

El presidente estuvo presente.

El nuevo hospital dispone de 523 camas de hospitalización y 48 consultorios externos. Asimismo, cuenta con siete salas de operaciones, tres salas de parto y una sala de cesárea. Esta capacidad instalada permitirá reducir significativamente los tiempos de espera que históricamente han afectado a miles de pacientes regionales.

Futuro de la atención hospitalaria

El proyecto se distingue por el el primero en Perú con la certificación internacional LEED Healthcare. Este reconocimiento avala estándares estrictos en eficiencia energética y sostenibilidad ambiental, estableciendo un nuevo modelo de diseño hospitalario que prioriza el cuidado del entorno y el bienestar de los pacientes.

El ambiente cuenta con modernos equipos.

Actualmente, el hospital atraviesa una etapa de pruebas operativas y transferencia técnica antes de iniciar su marcha blanca. Paralelamente, el personal de salud recibe capacitaciones especializadas para mejorar los 19,000 equipos biomédicos instalados, asegurando un funcionamiento eficiente y seguro desde el primer día de apertura.

La obra, ejecutada bajo la modalidad de Gobierno a Gobierno con Francia, fue rescatada tras años de problemas técnicos. Con servicios oncológicos, áreas materno infantiles y tecnología avanzada, el nuevo hospital se consolida como el establecimiento más moderno de Sudamérica para el sur.