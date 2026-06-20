Irán cierra de nuevo el estrecho de Ormuz por los ataques de Israel en el sur del Líbano

20/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Tensión en Medio Oriente. El Ejército de Irán anunció este sábado un nuevo cierre del estrecho de Ormuz al tránsito marítimo en respuesta a los ataques israelíes en el sur del Líbano, al considerarlos una violación de su acuerdo de paz con Estados Unidos (EE. UU.)

Irán cierra estrecho de Ormuz tras bombardeos israelíes

Pese a que el presidente de EE. UU., Donald Trump, anunciaba que Israel y Líbano acordaron un alto el fuego de 10 días e incluiría al movimiento libanés proiraní Hezbolá, la tensión en el Medio Oriente vuelve a resurgir y coloca en vilo los intentos por conseguir la paz.

Pues bien, desde la pasada medianoche hasta el mediodía del viernes las fuerzas israelíes han intensificado sus ataques contra distintas poblaciones del sur del territorio libanés, donde al menos 47 personas han perdido la vida y otras 97 han resultado heridas por los bombardeos, según los datos del Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Sanidad, citado por la Agencia de Noticias Nacional (ANN).

En medio de ese panorama, las Fuerzas Armadas iraníes anunciaron este sábado el cierre del estrecho de Ormuz al tránsito marítimo en respuesta a los ataques israelíes en el sur del Líbano y responsabilizaron a Estados Unidos de incumplir el memorando de entendimiento que puso fin a la guerra, según informó la agencia IRNA.

"En vista del incumplimiento y la clara violación por parte de EE. UU. de la primera cláusula del memorando de entendimiento para poner fin a la guerra, y en respuesta a (...) persistentes violaciones del alto el fuego por parte del régimen sionista en el sur del Líbano (...), se anuncia que el estrecho de Ormuz será cerrado al tránsito de embarcaciones", declaró en un comunicado el Cuartel General Central Jatam al Anbiya, principal mando del Ejército iraní.

Acuerdo de paz pende de un hilo en Medio Oriente

Asimismo, las autoridades iraníes detallan que el cierre del estrecho de Ormuz se da como respuesta a "la implacable y continua violación del alto el fuego por parte del régimen sionista en el sur del Líbano", así como "al brutal asesinato y desplazamiento de cientos de miles de personas oprimidas de esta tierra".

También detallan que la "clausura al tráfico marítimo" del estratégico estrecho se emite tras la "negativa de las fuerzas de ocupación sionistas a retirarse de los territorios del sur del Líbano" (tal y como aseguró el viernes el ministro de defensa israelí, Israel Katz).

Irán acusa a EE. UU. e Israel de romper el alto al fuego

En un comunicado difundido por la televisión estatal, la institución anunció que el estrecho "será cerrado al paso de navíos" y apuntó que este "primer paso es una respuesta al incumplimiento de la promesa por parte del enemigo".

Asimismo, el ejército de Irán advirtió que, "si la agresión continúa, se planificarán nuevas medidas para forzar al enemigo a cumplir sus obligaciones". La continuidad de los combates amenazaba un acuerdo provisional entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

A raíz de estas ofensivas de Israel en el sur de Línano, Irán suspendió este sábado 20 de junio, las negociaciones previstas para el viernes con Estados Unidos y anunció el nuevo cierre del estrecho de Ormuz.