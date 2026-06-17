Donald Trump advierte nuevos ataques a Irán: "Si no se portan bien, volveremos de inmediato a lanzarles bombas"

17/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Pese a estar a 48 horas de refrendar el memorándum de entendimiento para el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, Donald Trump advirtió eventuales nuevos ataques militares al país persa de no cumplir con sus "satisfacciones".

Como se recuerda, la noche del domingo 14 de junio, ambas naciones y Pakistán (país mediador), confirmaron que Washington y Teherán llegaron a finiquitar el documento, que también incluye a el Líbano, el cual será refrendado este viernes 19 de junio en Ginebra (Suiza).

No descarta nuevos ataques en Oriente Medio

En el marco de la 52.ª Cumbre del G7 celebrada en Francia, el titular de la Casa Blanca fue consultado sobre el principio de acuerdo con Irán para establecer en un plazo de 60 días un acuerdo de paz definitivo.

Pese a que la reconstrucción y desarrollo económico iraní tras el conflicto bélico es uno de los hitos a cumplir, Trump dejó abierta la posibilidad de bombardear nuevamente en Oriente Medio.

"No, no es definitivo. Es un memorándum de entendimiento y si no me gusta, si no se portan bien, volveremos de inmediato a lanzarles bombas justo en el centro de su cabeza", señaló.

🇺🇸💣Trump amenaza con bombardear a Irán de nuevo si "no se comporta bien"



El presidente estadounidense lanzó una advertencia a Irán sobre reanudar los ataques si el comportamiento de Teherán no le satisface. pic.twitter.com/os9URsDlM5 — RT Última Hora (@RTultimahora) June 17, 2026

Vale recordar que, entre los principales temas a tratar en el memorándum se destacan los siguientes:

Las sanciones primarias y secundarias de EE. UU. contra la República Islámica de Irán , las cuales deberán levantarse si las partes llegan a un acuerdo final .

contra la , las cuales deberán si las partes llegan a un . El tema nuclear .

. La determinación de un mecanismo ejecutivo para supervisar el correcto cumplimiento de los compromisos de Washington y Teherán, entre otros.

Por su parte, el viceministro de Asuntos Jurídicos e Internacionales de la Cancillería iraní, Kazem Gharibabadi, señaló que la siguiente fase de conversaciones entre su país y Norteamérica comenzará una vez que Estados Unidos libere miles de millones de dólares en fondos persas congelados.

Washington anuncia reinicio de circulación de barcos en el estrecho de Ormuz

El lunes 15 de junio, Donald Trump anunció el inicio de la circulación de naves desde el estrecho de Ormuz, a casi cuatro meses del inicio de la guerra que puso en alerta máxima a todo el mundo.

Tal como suele hacerlo, el mandatario se expresó mediante su cuenta de Truth Social para comunicar al mundo entero el "reinicio" de las operaciones en el espacio por donde circula el 25 % del petróleo mundial. En la previa, Trump dispuso el "levantamiento inmediato" del bloqueo naval de Estados Unidos sobre el mencionado lugar.

Quien se mostró reacio fue el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, afirmando que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) no tienen la intención de retirarse del sur del Líbano, pese que una de las exigencias de Teherán es que las fuerzas de Benjamín Netanyahu abandonen territorio libanés.

El mundo entero espera la firma del acuerdo este 19 de junio. El presidente de Suiza, Guy Parmelin, todavía no ha confirmado las delegaciones que asistirán al evento.