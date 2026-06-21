La Libertad: Asesinan a balazos a dos empresarios antes de celebrar el Día del Padre

21/06/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

El distrito de Chao, en Virú, fue escenario de un violento ataque que terminó con la vida de dos empresarios agrícolas. José Ganoza Chamache, de 59 años, y Francisco Barreto Santiesteban, de 47, fueron interceptados y asesinados a balazos este último sábado por delincuentes.

Escena del crimen y diligencias policiales

Las víctimas salieron desde su domicilio hacia el caserío de San Carlos Alto con el objetivo de concretar la compra de palta. Sin embargo, fueron emboscados en el camino por sujetos armados, quienes dispararon sin durarlo, dejándolos gravemente heridos en plena vía pública.

Otros trabajadores agrícolas que transitaban por la zona encontraron los cuerpos y los trasladaron de urgencia al centro de salud de Puente Chao. Pese al esfuerzo médico por salvar sus vidas, solo pudieron confirmar su fallecimiento minutos después, producto de las múltiples heridas recibidas.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú acordonaron el área del ataque para recoger evidencias balísticas y testimonios. Según la institución policial, se están analizando las trayectorias de los agresores y la posible participación de bandas criminales dedicadas a la extorsión en el sector agrícola.

Los detectives a cargo indicaron que todo está en investigación, como temprano para descartar algún presunto móvil, ya que si se trató de un asalto, alguien debió pasar el dato de que iban a cerrar un trato que tenía que ver con ese dinero.

Hipótesis sobre el doble asesinato

La principal teses de los investigadores sugiere un posible asalto, asumiendo que los delincuentes conocían sobre el dinero que transportaban los comerciantes para su transacción. No obstante, la extorsión a pequeños empresarios del rubro agrícola también se mantiene como una línea de investigación firme.

Este violento hecho generó un profundo rechazo entre los vecinos de Chao, quienes calificaron a las víctimas como ciudadanos ejemplares y muy queridos por su labor constante en el desarrollo de la ciudad. Sus familiares exigen una exhaustiva investigación para capturar a los responsables.

La seguridad en la región La Libertad continúa siendo un desafío crítico para las autoridades, especialmente ante el incremento de ataques contra emprendedores. La comunidad espera que las pericias logren esclarecer el móvil del doble asesinato y se logre llegar a los criminales involucrados.

Este trágico acontecimiento contra los empresarios agrícolas en el sector de San Carlos Alto en Chao, Virú, ha dejado a la comunidad sumida en el dolor. La PNP mantiene activas las investigaciones para esclarecer los motivos de este violento crimen en La Libertad.