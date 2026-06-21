¡Orgullo peruano!: Popular grupo musical fue considerado por Argentina para el Mundial 2026

21/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) incluyó el clásico "La danza de Los Mirlos" entre sus opciones oficiales presentadas ante la FIFA para representar las celebraciones de gol de la Albiceleste. Este hecho destaca la presencia de la cultura peruana en la Copa del Mundo.

Selección sonora en el campeonato mundial

La normativa FIFA permitió que cada delegación propusiera temas personalizados para ser reproducidos durante sus festejos de gol, buscando fortalecer la identidad cultural de las selecciones participantes mediante canciones que resuenen fuertemente con su afición deportiva en los estadios como temática mundialista.

En este marco, la AFA eligió 5 temas populares para acompañar sus festejos. Según ESPN Argentina, la lista presentada ante el máximo ente incluyó a "La danza de Los Mirlos", el emblemático tema del grupo moyobambino que ha ganado un reconocimiento internacional bastante notable.

"AFA entregó a FIFA un listado de 5 canciones para que suenen cada vez que Argentina marque un gol en la Copa del Mundo: Onda Sabanera, Matador; La T y La M, Pa' la Selección; Yerba Brava, La cumbia de los trapos; Los Mirlos, La danza de los mirlos; Los Palmeras, Cumbia sobre el mar", publicó.

Aunque finalmente la federación argentina optó por "Matador" como su himno oficial, la inclusión de la cumbia amazónica peruana en la nómina fue celebrada como un hito cultural que trasciende las fronteras del deporte y pone al país en el radar global de la música.

🇦🇷🎶 ¡LAS CANCIONES DE LA SCALONETA! AFA entregó a FIFA un listado de 5 canciones para que suenen cada vez que Argentina marque un gol en la Copa del Mundo:



🎊 ONDA SABANERA: MATADOR



🇦🇷 LA T Y LA M: PA' LA SELECCIÓN



🥁 YERBA BRAVA: LA CUMBIA DE LOS TRAPOS



🇵🇪 LOS MIRLOS: LA... pic.twitter.com/LnedHcL2Ue — SportsCenter (@SC_ESPN) June 17, 2026

Reconocimiento cultural fuera de las canchas

Este reconocimiento marca un precedente histórico al integrar ritmos tropicales peruanos en la vitrina deportiva más grande del mundo, demostrando que nuestra influencia cultural trasciende las canchas y se posiciona con fuerza dentro de los eventos que definen la actual temporada competitiva internacional.

Este episodio confirma que la música peruana vive un momento de gran exposición. El ritmo tropical de Los Mirlos ha logrado conquistar diversos escenarios, consolidando su estatus como un referente cultural del país ante el mundo entero tras su participación en importantes festivales internacionales.

La presencia de la cumbia amazónica en una lista oficial de la Copa del Mundo es un orgullo para los seguidores. Aunque el tema no sonará en cada gol argentino, quedó registrado que nuestra identidad musical fue valorada en la máxima cita del fútbol.

Este suceso demuestra cómo la cultura peruana alcanzó un espacio significativo en el Mundial 2026. La propuesta de Los Mirlos por parte de la AFA resalta la influencia global de la cumbia amazónica en la identidad sonora de eventos internacionales, uniendo el fútbol y la música bajo una misma pasión mundialista.