Mundial 2026: España golea 4-0 a Arabia Saudita y recupera la confianza en el Grupo H

21/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Tras un accidentado debut con un empate frente a Cabo Verde, España necesitaba una victoria obligatoria, y la consiguió con contundencia. En el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, la Roja se impuso 4-0 a Arabia Saudita, mostrando una versión ofensiva y dinámica que devolvió confianza a sus hinchas.

Su primer gol mundialista

El marcador se abrió temprano, a los 10 minutos, gracias a Lamine Yamal, que aprovechó un pase filtrado para definir con serenidad. El gol tuvo un valor histórico: fue el primer tanto mundialista del joven delantero, que además se convirtió en el octavo jugador más joven en anotar en la historia de los Mundiales.

¡¡PRIMER GOL DE LAMINE EN UNA COPA DEL MUNDO!! ¡YAMAL APARECIÓ POR EL SEGUNDO PALO Y MARCÓ EL 1-0 DE ESPAÑA VS. ARABIA SAUDITA!



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La ráfaga de Oyarzabal

La superioridad española se consolidó en apenas dos minutos. Entre el 21' y el 23', Mikel Oyarzabal marcó un doblete que dejó sin reacción a la defensa saudí, siendo el primer tanto de ellos gracias a un remate cruzado con una incómoda zurda tras asistencia de Dani Olmo.

¡EL PRIMERO DE SU CUENTA PERSONAL! Oyarzabal definió con cara externa y marcó el segundo gol de España ante Arabia Saudita.



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El segundo tanto de Oyarzabal se produjo luego, aprovechando un error en salida para definir con potencia tras un espectacular juego de pases iniciado por Pedro Porro al área, con un bote de Cucurella que llegó a la cabeza de Olmo y terminó de nuevo en la zurda del número 21, quien anotó cómodamente. La Roja se fue al descanso con un 3-0 que reflejaba su dominio absoluto.

🤯🇪🇸 DOBLETE DE OYARZABAL Y ESPAÑA YA GOLEA ¡3-0! EN APENAS 23 MINUTOS. pic.twitter.com/G4DyFte4Eo https://t.co/JQvefca2yZ — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 21, 2026

Un autogol con toque de Cucurella

En el segundo tiempo, el equipo de Luis de la Fuente mantuvo la presión. Al minuto 49, un disparo de Marc Cucurella desvió en el defensor de arabia Saudita Hassan Altambakti, que terminó anotando en propia puerta y sellando el 4-0 definitivo.

España controló el partido con 65 % de posesión y 18 remates, frente a solo 5 intentos de Arabia Saudita. La defensa saudí, que había resistido frente a Uruguay en su debut, no pudo contener la movilidad de Yamal y Oyarzabal. El arquero Mohammed Al-Owais, figura en el empate anterior, esta vez no logró sostener a su equipo.

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Cucurella remató, Al Owais contuvo y la pelota rebotó en Al Tambakti para poner el 4-0 final https://t.co/Z2DQa8JbqV pic.twitter.com/0ihHN18ief — Global Play (@globalplayok) June 21, 2026

Con esta victoria, España suma 4 puntos y se coloca como favorita para avanzar a octavos de final. Arabia Saudita queda con 1 punto, obligado a ganar en la última fecha frente a Cabo Verde para mantener opciones históricas de clasificación. El próximo duelo de la Roja será contra Uruguay, un choque que promete definir el liderazgo del grupo.

La goleada de España no solo le devuelve confianza tras un inicio dubitativo, sino que también marca el nacimiento de una nueva estrella mundialista: Lamine Yamal, que con apenas 18 años inscribe su nombre en la historia del torneo. La Roja mostró contundencia y variantes ofensivas, mientras Arabia Saudita deberá reinventarse para no quedar fuera de la cita mundialista.