Giorgia Meloni desmiente a Donald Trump y afirma que nunca le rogó por una foto: "Ni yo ni Italia suplicamos jamás"

19/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, rechazó haber suplicado una foto al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tal como lo afirmara en las últimas horas, tras realizarse la 52.ª Cumbre del G7 celebrada esta semana en Francia.

Tal como es conocimiento, los dos líderes mundiales fueron vistos dialogando; no obstante, la polémica entre Washington y Roma comenzó cuando el mandatario estadounidense ofreció una entrevista al canal italiano La7, donde no tuvo en reparo en afirmar que "le dio pena" la máxima autoridad de Italia.

¿Crisis diplomática a la vista? Meloni responde a Trump

A través de un video publicado en su cuenta oficial de "X", Giorgia Meloni desmintió y cuestionó lo señalado por el titular de la Casa Blanca, negando que haya insistido o solicitado una fotografía, recordando, a su vez, que estas actitudes son reiterativas cada cierto tiempo.

"Francamente, estoy atónita, no sé por qué el presidente de Estados Unidos se comporta así con sus propios aliados. Solo puedo decir que es lamentable que no tenga la misma determinación con los enemigos de Occidente, con los enemigos de Estados Unidos, con dirigentes con los que, en cambio, se muestra mucho más complaciente", criticó.

Io e l'Italia non imploriamo mai. pic.twitter.com/sTpKlqWB67 — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) June 19, 2026

Del mismo modo, fue enfática en señalar que ni ella ni Italia suplican jamás, ratificando así que las versiones de Trump han sido "completamente inventadas". El presidente estadounidense había dicho incluso que Meloni "estaba feliz de encontrarse" con él, además por "tenerlo como amigo".

Canciller italiano canceló viaje a Washington

Este impase entre Washington y Roma ya ha traído una rápida reacción desde Europa en rechazo a las palabras de Donald Trump. El ministro italiano de Relaciones Exteriores, Antonio Tajani, anunció la cancelación de su viaje a Norteamérica, el cual estaba previsto para las próximas horas.

"Las graves y ofensivas palabras del presidente Trump contra la presidenta del Consejo de Ministros, Giorgia Meloni, ofenden a toda Italia. Por este motivo he decidido cancelar mi visita a Estados Unidos prevista para los próximos 21 y 22 de junio", escribió el canciller en su cuenta de X.

Cabe señalar que, esta no es la primera crisis entre funcionarios italianos y estadounidenses. En abril último, Meloni fue víctima de críticas de Trump luego de haber expresado su defensa al papa León XIV, al calificar de "inaceptable" que lo haya calificado como "pésimo en política exterior" en el marco de la guerra en Oriente Medio.

Desde la Casa Blanca no han emitido respuesta alguna a lo expresado por Meloni, en una semana donde fue suspendida la firma del memorándum de entendimiento para el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán.