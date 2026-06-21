Segunda vuelta en Colombia: Iván Cepeda y Abelardo De La Espriella disputan hoy la presidencia

21/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Este domingo 21 de junio, más de 40 millones de colombianos vuelven a las urnas para elegir a su próximo presidente para los siguientes cuatro años. Iván Cepeda y Abelardo De La Espriella definen al sucesor de Gustavo Petro.

Ambos aspirantes a llegar a la Casa de Nariño (Palacio Presidencial de Colombia) obtuvieron las más altas votaciones en la primera vuelta llevada a cabo el último 31 de mayo; no obstante, al no superar el 50 % +1 de los votos válidos, el destino de la presidencia colombiana tiene que definirse en un balotaje.

Perfil de los candidatos presidenciales

En el caso de Iván Cepeda (izquierda y centro-izquierda), es el representante del Pacto Histórico, partido oficialista de Gustavo Petro. De 63 años, el senador lideró gran parte de las encuestas durante la campaña electoral; sin embargo, obtuvo 40,98 % de respaldo por parte de los colombianos.

Su propuestas se basan en continuar con las reformas sociales del actual presidente, aumentar el rol del Estado en la economía, lucha contra la corrupción, disminuir la desigualdad, reformar instituciones y conseguir la paz sin renunciar al diálogo.

Abelardo De La Espriella (derecha radical) ha sido considerado todo un 'outsider' para parte del electorado colombiano. Su modelo de gobierno es comparado con los de Nayib Bukele en El Salvador, Javier Milei en Argentina o Donald Trump en Estados Unidos, basándose en el capital privado para generar empleo y desarrollo económico para su país.

Según la Registraduría Nacional, entidad que organiza las elecciones en Colombia, para los comicios están habilitados 41 421 973 ciudadanos, de los cuales 40.007.312 lo harán dentro de territorio local, mientras que 1 414 661 lo harán desde diferentes partes del mundo.

Mensajes finales previo a las votaciones

Durante la noche del sábado 20 de junio, Iván Cepeda se dirigió a sus compatriotas, a fin de que pueda recibir el respaldo necesario para asumir la presidencia desde el próximo 7 de agosto.

"El próximo 21 de junio se define nuestro destino, así que les propongo votar por la vida, por los derechos, por la paz, por acabar con la injusticia social y no volver al pasado de violencia", expresó en un video publicado en sus redes sociales.

MI INVITACIÓN PARA QUE MAÑANA DEFENDAMOS LA VIDA pic.twitter.com/fe0dAfYn7i — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) June 20, 2026

Por su parte, De La Espriella también hizo un llamado a la ciudadanía para que acudan a las urnas de forma masiva; asimismo, llamó a la mesura para que no caer en el triunfalismo antes de tiempo.

"Colombia mañana se juega su futuro y juntos vamos a construir la patria milagro. Gracias por tanto fervor, gracias por tanto cariño. Yo, hoy más que nunca, firme por la patria", aseveró.

Nada de triunfalismos, el partido se acaba con el pitazo final.



Hoy y mañana nos jugamos la final; vamos a invitar a más indecisos, a más abstencionistas, a los que NUNCA han tenido un Presidente, a que salgan a votar. 🗳️🇨🇴



Que nadie se quede en casa: todos a madrugar a... pic.twitter.com/S4Kyy6KUvz — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) June 20, 2026

De esta manera, los colombianos tienen hoy la oportunidad de elegir democráticamente a su nuevo presidente para el período 2026-2030.