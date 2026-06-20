¡Impactante! Turistas huyen de lluvia de lava tras erupción del Volcán de Fuego en Guatemala

20/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un grupo de turistas vivió momentos de gran tensión mientras visitaba las inmediaciones del Volcán de Fuego, en Guatemala, luego de ser sorprendido por una repentina erupción que expulsó material incandescente muy cerca del lugar donde se encontraban. El incidente quedó registrado en varios videos que rápidamente se viralizaron en las redes sociales.

Erupción volcánica sorprende a turistas

Según las imágenes difundidas en redes sociales, alrededor de diez personas se encontraban en las faldas del volcán cuando se produjo una intensa exhalación de rocas y fragmentos al rojo vivo. Ante el peligro inminente, los visitantes reaccionaron de inmediato y comenzaron a correr para alejarse de la zona de impacto, mientras observaban cómo el material volcánico descendía a escasa distancia.

Las grabaciones muestran el momento exacto en que la lava cae sobre el terreno, generando sonidos similares a una lluvia de piedras. Debido a la cercanía de la erupción, los turistas tuvieron que desplazarse rápidamente para evitar ser alcanzados por las rocas expulsadas, las cuales aún conservaban altas temperaturas y representaban un serio riesgo de quemaduras.

Asimismo, en los videos también se observa a un perro que acompañaba al grupo y que corrió junto a los excursionistas para ponerse a salvo. La escena evidenció la magnitud del susto vivido por los visitantes, quienes se encontraban realizando una actividad turística en una de las zonas más visitadas por quienes buscan observar de cerca la actividad volcánica.

The dangers of getting too close to an active volcano.

A group near Guatemala's Volcán de Fuego narrowly escaped lava fragments ejected during an eruption. pic.twitter.com/ClDIg2TSPX — Interesting World (@_fluxfeeds) June 18, 2026

Reacción en redes sociales

Posteriormente, varios de los presentes relataron que el sonido provocado por la caída del material incandescente resultó impactante. Aunque ninguna persona resultó herida, la situación generó preocupación debido a que los fragmentos volcánicos impactaron muy cerca del grupo.

"Es una irresponsabilidad que se acerquen tanto a un volcán activo", "Que bueno que no le pasó nada al perrito", "Que hubiera pasado si alguien sale gravemente herido, hay que multar a los guías", "Y la ley que regula esto??.... O el país debe cubrir los gastos de rescatistas, bomberos y hasta hospital público de personas inconsciente", "Habrá algo que se pueda hacer para evitar esto, luego pasan tragedias y hay que subir a traer los cadáveres de estas gentes irresponsables", expresaron los intenautas.

Finalmente, las autoridades recordaron que existe una prohibición para ascender hasta el cráter del Volcán de Fuego debido a su constante actividad eruptiva. Esta medida busca evitar accidentes relacionados con la expulsión de gases tóxicos, lava y rocas a altas temperaturas, fenómenos que continúan representando un peligro para quienes se acercan demasiado al volcán.