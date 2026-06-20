Colombia cierra temporalmente sus fronteras garantizar transparencia en la segunda vuelta presidencial

20/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El Gobierno de Colombia cerró temporalmente sus fronteras para reforzar las medidas de seguridad que garanticen el desarrollo de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el 21 de junio.

Colombia adelanta cierre temporal de fronteras por elecciones

Mientras que Perú sigue con el conteo de votos de los peruanos que participaron de la segunda vuelta de las Elecciones 2026, para elegir entre los candidatos Keiko Fujimori o Roberto Sánchez como presidente de la República, en el país vecino de Colombia aún se llevará a cabo una nueva contienda electoral.

Pues bien, el domingo 21 de junio, los colombianos acudirán a sus respectivos locales de votación para elegir entre los candidatos Abelardo de la Espriella, por el movimiento Defensores de la Patria e Iván Cepeda, del partido Pacto Histórico, como el más idóneo para ocupar el sillón presidencial.

En el marco de la jornada de la segunda vuelta, el Gobierno de Colombia, liderado actualmente por Gustavo Petro, a través del Decreto 0631 del 20 de junio de 2026 modificó de manera directa el artículo 26 del Decreto 0612 dictado apenas unos días antes, autorizando así el cierre temporal de todos los pasos fronterizos terrestres y fluviales.

Refuerza controles para blindar la segunda vuelta presidencial

De acuerdo a la medida, expedido en el marco del Plan Democracia 2026, el cierre de las fronteras se dan desde las 6:00 a.m. del sábado 20 de junio hasta las 6:00 a.m. del lunes 22 de junio . ¿Con qué objetivo? Pues bien, el decreto precisa que con la restricción del tránsito generalizado de viajeros se busca consolidar las condiciones de seguridad indispensables para el ejercicio del voto.

La ejecución de estas medidas estará liderada por Migración Colombia, entidad que mantendrá presencia permanente en los puntos fronterizos del territorio nacional.

"Esta decisión responde al compromiso del Estado con la protección de la seguridad nacional y las garantías para el ejercicio democrático. Migración Colombia mantendrá presencia y vigilancia permanente en las zonas fronterizas del país", Gloria Esperanza Arriero, directora general de Migración Colombia.

Orden de cierre de fronteras terrestres y fluviales para segunda vuelta presidencial en Colombia.

Colombia vigilará los accesos migratorios

Según Migración Colombia, la entidad continuará trabajando de manera articulada con las Fuerzas Militares, la Policía y las demás autoridades competentes para fortalecer los controles de ingreso y salida de viajeros en las zonas de frontera.

Finalmente, las autoridades hicieron una invitación formal a toda la ciudadanía para que verifiquen los canales de información oficiales y programen con antelación sus desplazamientos habituales teniendo en cuenta esta repentina modificación horaria.

Gobierno de Colombia decreta el cierre temporal de sus fronteras para reforzar controles de seguridad para garantizar el desarrollo de la segunda vuelta presidencial. El tránsito fluvial y terrestre se verá restringido desde el 20 al 22 de junio.