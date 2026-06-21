Segunda vuelta en Colombia: Gustavo Petro cuestiona resultados del preconteo y denuncia presuntas injerencias

21/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La segunda vuelta presidencial en Colombia estuvo marcada no solo por la estrecha diferencia entre los candidatos, sino también por las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien cuestionó la transparencia del proceso.

A través de mensajes en redes sociales, Petro afirmó que el preconteo no puede definir al ganador y que únicamente el escrutinio oficial determinará quién será el próximo mandatario. Además, denunció presuntas injerencias externas y vulneraciones en el sistema de conteo de votos, lo que añadió tensión a una jornada que transcurrió en calma en los centros de votación.

Los señalamientos de Petro

Petro sostuvo que el software de la Registraduría presenta vulnerabilidades y recordó una sentencia del Consejo de Estado de 2018 que ordenaba reemplazarlo por uno público.

Según el actual mandatario, hubo cambios de direcciones IP en servidores de la entidad, lo que podría implicar una alteración de datos en mesas y puestos de votación. Incluso señaló que el único actor con capacidad de realizar esa intervención sería el Estado de Israel, y anunció que entregará los servidores a los jueces para una auditoría experta.

En otro mensaje, pidió tranquilidad a la ciudadanía y llamó a un acuerdo nacional para evitar la división del país. "La realidad nos da un país partido por la mitad, e injerencia extranjera quitándonos la libertad", escribió, subrayando que obedecerá a los jueces y que el escrutinio será la única instancia válida.

Con los mismos datos de la registraduria, el resultado de pre conteo en este momento es 49,3 por Abelardo y 49 por Cepeda.



No sé puede proclamar ninguno presidente



Es el escrutinio el que determina quién es el presidente. Obedezco a los jueces.



Tranquilidad entre la ciudadanía... — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 21, 2026

De la Espriella gana la presidencia

La Misión de Observación Electoral (MOE) informó que la jornada se desarrolló con normalidad en la mayoría de los más de 13.700 puestos de votación. El candidato oficialista Iván Cepeda declaró que respetará la decisión ciudadana, aunque se mantendrá vigilante sobre el escrutinio.

Por su parte, Abelardo de la Espriella celebró la tendencia favorable y sus seguidores ya celebran su eventual victoria, siendo que, con el 99,91% de los votos contados, el candidato de derecha se impuso con 12.950.642 votos (49,65%) frente al oficialista Iván Cepeda, quien hasta el momento cuenta con 12.702.592 votos (48,70%).

La diferencia de casi un punto porcentual perfila a De la Espriella como el virtual presidente de Colombia, aunque las autoridades recalcaron que los resultados oficiales se consolidarán en los próximos días.

Resultados al 99.91%

La segunda vuelta de 2026 deja a Colombia en un escenario de alta tensión política. Mientras los resultados preliminares favorecen a De la Espriella y marcan el fin del ciclo de Petro, las denuncias del presidente sobre vulneraciones e injerencias externas alimentan la incertidumbre.

El desenlace oficial dependerá del escrutinio definitivo, pero la tendencia ya dibuja un cambio de rumbo en la política colombiana y un nuevo mapa regional.