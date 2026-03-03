03/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Dolor en el fútbol. Se confirmó la muerte de un querido exfutbolista y entrenador a los 88 años. La partida del primer director técnico de Diego Armando Maradona en Napoli deja un vacío en sus amigos y familiares, pero el legado de su pasión y dedicación sigue vivo.

Murió primer técnico de Maradona en Napoli

El fútbol italiano amaneció con una lamentable noticia. A través de sus redes sociales la SSC Napoli confirmó que el exfutbolista y entrenador, Rino Marchesi, perdió la vida a los 88 años de edad en Sesto Fiorentino, ciudad cercana a Florencia. Toda la institución y el presidente Aurelio De Laurentiis expresaron su pesar por la pérdida de quien dirigió el club entre 1980 y 1982 y luego entre 1984 y 1985.

"El Presidente Aurelio De Laurentiis y toda la SSC Napoli se unen al luto por la desaparición de Rino Marchesi", se lee en el mensaje compartido por el club deportivo en su perfil oficial de X.

Tras conocerse la muerte del primer entrenador italiano de Diego Armando Maradona, jugadores, dirigentes y seguidores no dudaron en despedirlo con sentidos mensajes en redes sociales, recordando la trayectoria de quien no solo brilló como estratega del Napoli, Juventus, Inter y otros clubes de Serie A, sino también como futbolista en la Fiorentina y su paso por equipos como Lazio y Prato.

Mensajes y último adiós a Marchesi

Entre los mensajes de despedida a Rino Marchesi está el compartido por la cuenta oficial de Instagram vinculada a Maradona, que estuvo acompañado de una imagen y una frase breve: "Addio mister...", en señal de respeto al entrenador que lo recibió en sus primeros pasos napolitanos.

En Sesto Fiorentino, la alcaldesa Sara Funaro rindió homenaje al exentrenador: "Florencia despide con profundas condolencias a uno de los protagonistas de uno de los capítulos más hermosos de la historia de Fiorentina y del fútbol italiano. (...) ejemplo de profesionalismo, primero como jugador y luego como director técnico (...)", escribió.

Se reveló que el funeral de Marchesi fue fijado para el martes 3 de marzo en la Pieve di San Martino, en Sesto Fiorentino, la ciudad donde vivía desde hace tiempo.

Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Rino Marchesi, icona del calcio ed esemplare professionista alla guida degli azzurri dal 1980 al 1982 e dal 1984 al 1985. — Official SSC Napoli (@sscnapoli) March 1, 2026

¿Quién fue Rino Marchesi?

Tras comenzar su carrera como jugador profesional en la Serie B con el Atalanta en 1958, Marchesi llegó a la Fiorentina dos años después y tuvo allí su período más exitoso: ganó la Recopa de Europa en 1960 al vencer por 4 a 1 al Rangers de Escocia y, en 1961, fue convocado por primera vez a la Selección de Italia.

Con la 'Viola' también obtuvo dos Copa Italia antes de fichar por el Lazio en 1966. Su último club fue el Prato, en el que jugó entre 1971 y 1973. Con una amplia trayectoria en el fútbol italiano, tomó el mando del Napoli hasta 1981, para después tener un ciclo entre 1983 y 1985; en ese período, coincidió con la llegada de Maradona, apenas un tiempo antes de su consagración máxima con la Selección Argentina en el Mundial de México 1986.

Su carrera continuó al frente de equipos como Inter, Como, Juventus, Udinese, Venezia, Spal y Lecce. Estas experiencias consolidaron su reconocimiento como referente del fútbol italiano.

Rino Marchesi, el primer DT de Maradona en Napoli.

