Semana Santa: Policía de Israel impide que se realice misa por Domingo de Ramos en Jerusalén

29/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La Policía de Israel impidió al patriarca latino de Jerusalén, cardenal Pierbattista Pizzaballa, junto con el custodio de Tierra Santa, padre Francesco Lelpo, ingresar a la Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén, lugar donde iban a celebrar la misa de Domingo de Ramos.

A través de un comunicado difundido hoy, domingo 29 de marzo, el Patriarcado Latino de Jerusalén y la Custodia de Tierra Santa lamentaron que "por primera vez en siglos", a los líderes de la Iglesia se les impida realizar el acto litúrgico que marca el inicio de la Semana Santa.

Acusan detención para impedir que se realice la misa por Domingo de Ramos

De acuerdo con la nota que también fuera republicada por Vatican News, las autoridades eclesiásticas denunciaron que fueron detenidos cuando se dirigían a Iglesia del Santo Sepulcro, situación que les obligó a retroceder en el camino, impidiendo así que puedan ofrecer la tradicional misa.

"Este incidente sienta un grave precedente y atenta contra la sensibilidad de miles de millones de personas en todo el mundo que, durante esta semana, tienen la mirada puesta en Jerusalén", mencionaron en la misiva.

La guerra en Oriente Medio que empezó el pasado 28 de febrero ha traído consigo la suspensión de derechos fundamentales, asi como la restricción de actividades, entre las que se incluye ahora las religiosas por Semana Santa.

Cabe señalar que, fue el propio cardenal Pizzaballa el que informó el último 22 de marzo, la cancelación de la tradicional procesión de Domingo de Ramos que recorre desde Jerusalén al Monte de los Olivos y la postergación de la Misa Crismal, sin una fecha definida para su celebración.

La policía de Israel impidió este domingo 29 de marzo que el Patriarca Latino de Jerusalén, Cardenal Pierbattista Pizzaballa, y el Custodio de Tierra Santa, Fray Francesco Ielpo, celebren la Misa de Domingo de Ramos en la Basílica del Santo Sepulcro. El hecho ha generado profunda... pic.twitter.com/kHS6pKdG7d — ACI Prensa (@aciprensa) March 29, 2026

Oración por la paz desde el Monte de los Olivos

En el marco de la solemnidad del Domingo de Ramos, está previsto que el cardenal Pizzaballa conduzca un momento de oración por la paz desde el Santuario del Dominus Flevit en el Monte de los Olivos, Jerusalén.

Mediante una nota previa, el Patriarcado Latino y la Custodia de Tierra Santa, precisaron que debido al conflicto en Oriente Medio, en esta oportunidad el acto no contará con prensa, a excepción de un equipo de la agencia Reuters.

Ambas instituciones eclesiales, recordaron que los líderes de las Iglesias han actuado con "plena responsabilidad" y que desde el comienzo de la guerra, han cumplido con todas las "restricciones impuestas" por el Gobierno de Israel.

Finalmente, el hecho fue calificado como una "medida grave e irrazonable, un alejamiento de los principios de la libertad de culto y respeto del Status Quo".