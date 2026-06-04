Mujer de 37 años fingía ser una niña para ser adoptada: Caso es comparada con 'La Huérfana'

04/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un reciente caso ha conmocionado a muchos, en donde una mujer de 37 años usó varias actitudes de una niña para convencer a una familia de ser adoptada. Fingía tener 12 años, venir de un entorno violento del cual huyó, además de padecer autismo.

Más de un año sin sospechas

La mujer de nombre Amanda Maria Souza de Oliveira, de 37 años, logró no ser descubierta y continuar aparentando tener 12 años por 14 meses. Cuando se preguntaban por su apariencia física, la cual no coincidía con el de la menor, manipulaba a la familia, afirmando padecer autismo, además de otras condiciones médicas.

También se justificaba con haber pasado por una infancia muy dura, llena de abusos y haber recibido contra su voluntad un tratamiento de hormonas, de donde escapó en el estado de Pará.

🌎 #Internacionales || Mujer de 37 años fingió ser una niña para ser adoptada por una familia en Brasil



Una mujer identificada como Amanda María Souza de Oliveira fue detenida en Brasil tras descubrirse que durante más de un año se hizo pasar por una niña de 11 años para ser... pic.twitter.com/IbXbuvzcal — Voz Informativa SV (@NotiVozSV) June 4, 2026

Según investigaciones policiales, la mujer utilizaba comportamientos completamente infantiles donde utilizaba biberones, chupetes y también utilizaba sustancia con la que lidiaba el sueño. La mujer llegó a la vida de esta familia a través de una comunidad religiosa adoptando el nombre de 'Gabriele', aparentando ser una niña que huía de la violencia.

Este caso ocurrido en la ciudad de Joinville, en el estado de Santa Catarina llegó a pasar desapercibida por muchos debido a su credulidad y confianza otorgada. Sin embargo, una tía de la familia que adoptó a la mujer, no estaba convencida de la situación y decidió ir más allá.

Registra antecedentes por estafa

La pariente de esa familia, quien no se creía la historia de Amanda, decidió buscar a través de internet, encontrando con un caso similar en Nova Iguaçu, Río de Janeiro. Allí fue detenida en 2023 por estar relacionada con presuntos casos de estafa, donde aseguró ser una victima de una red de prostitución y prácticas de brujería.

Habiendo obtenido esta información, dio voz a la familia para hacérselo llegar a las autoridades. La policía civil habría encontrado registros similares en los estados de São Paulo, Minas Gerais, Río Grande do Sul, Goiás y Río de Janeiro, en donde habría usado las mismas estrategias mediante distintos relatos con el propósito de obtener apoyo económico o apoyo de sus víctimas.

El caso fue comparado con el filme.

Actualmente la mujer fue sentenciada a prisión preventiva por fraude y suplantación de identidad bajo decisión de la justicia de Santa Catarina. Asimismo, el tribunal ordenó que sea derivada a un psiquiatra que determine el estado de su salud mental.

La población brasileña compara este caso con el de Barbara Skrlová, mujer de Checoeslovaquia y que en los años 70 se hizo pasar por niña para manipular a sus víctimas. La mujer es conocida por servir como inspiración para la película 'La Huérfana'.