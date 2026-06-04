Volcadura de camión con trabajadores textiles dejó más de 20 heridos: Bajo investigación

04/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Nuevo accidente en carretera. Un camión con trabajadores textiles a bordo volcó en la mañana de este jueves 4 de junio, dejando más de 20 heridos. Las autoridades investigan las causas exactas que dieron origen a este siniestro vial.

Camión volcó en carretera: Accidente dejó varios heridos

De acuerdo a los últimos reportes, un accidente se registró este jueves cuando un camión que circulaba por una carretera perdió el control hasta terminar volcándose a un lado de la vía, en la provincia de Svay Rieng. Las autoridades precisaron que a bordo de este vehículo viajaban trabajadores de industria textil.

El portavoz del Ministerio de Trabajo y Formación Profesional de Camboya, Sun Mesa, precisó a medios locales que tras tener conocimiento de la emergencia, se desplegaron equipos de rescate y bomberos para poder atender a los que resultaron afectados por la volcadura, que según reportó, serían al menos 27 trabajadores, cinco de ellos con heridas de gravedad.

Mesa afirmó que los funcionarios laborales, incluidos representantes del departamento provincial de trabajo y del Fondo Nacional de Seguridad Social (NSSF), están colaborando estrechamente con las autoridades locales para proporcionar asistencia y facilitar el traslado de los lesionados a los hospitales más cercanos para recibir tratamiento.

Investigan causas de la volcadura de camión

Pese a que los informes preliminares apuntan a que el accidente del camión en Camboya se habría desencadenado por un posible fallo en el sistema de frenos del vehículo, las autoridades de Camboya siguen realizando las investigaciones respectivas para esclarecer las causas exactas de la volcadura.

En el marco de esta situación, Mesa instó a todos los usuarios de la vía pública a respetar estrictamente las normas de tráfico, realizar inspecciones periódicas de seguridad de sus vehículos antes de viajar y mostrar mayor precaución y respeto mutuo en las carreteras para que los trabajadores que son usuarios del servicio no sigan siendo víctimas.

Otra tragedia en carretera: Choque e incendio en Turquía

Un autobús perteneciente a Pamukkale Tourism chocó contra las barreras de seguridad de la vía y posteriormente se incendió, el domingo 31 de mayo, dejando al menos ocho muertos y 33 heridos. Las autoridades precisaron que el vehículo tenía como destino la ciudad mediterránea de Antalya.

Debido a la magnitud de la tragedia, el presidente de Uzbekistán, Shavkat Mirziyoyev, envió sus condolencias al presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, expresando su solidaridad con las familias de las víctimas y deseando una pronta recuperación a los afectados por la colisión del vehículo.

Choque e incendio de autobús en Turquía.

Una vez más, una carretera es escenario de un accidente. Las autoridades investigan las causas de la volcadura de un camión con trabajadores textiles a bordo, que dejó varios heridos en Camoya, en la mañana del jueves 4 de junio.