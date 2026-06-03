Motín en cárcel 'La Joyita' dejó tres muertos y la fuga de cerca de 200 presos: Esto se sabe

03/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Al menos tres presos murieron y cerca de 200 fugaron durante un motín en la cárcel de máxima seguridad 'La Joyita'. Las autoridades dieron un balance preliminar de la situación que causó gran preocupación en la ciudadanía.

Presos fugaron durante motín en cárcel 'La Joyita'

Una complicada situación se vivió en un centro penitenciario. De acuerdo a los últimos reportes, lo que comenzó como un operativo de reclasificación de internos terminó en un motín, con detonaciones, caos dentro de los pabellones de 'La Joyita', una de las cárceles consideradas de máxima seguridad ubicada en Pacora.

Videos difundidos en redes sociales mostraron a presos desplazándose entre patios, cubriéndose el rostro y enfrentándose a unidades de control. Entre los reclusos, pocos mantenían la vestimenta que utilizan los reos en las cárceles de Panamá: el suéter amarillo; y otros con ropa distinta a la reglamentaria.

Ante este escenario, el Ministerio de Seguridad activó operativos conjuntos con la Policía Nacional y el Senafront para contener el motín. Medios locales precisaron que durante esta situación, cerca de 200 reos fugaron de la cárcel el último lunes 1 de junio.

123 presos recapturados tras motín en Panamá

Ante los cuestionamientos por la fuga de 195 presos de la cárcel 'La Joyita', las autoridades brindaron una conferencia de prensa el martes 2 de junio revelando detalles precisos de lo que fue la activación de los protocolos para recapturar a los reclusos.

El director de la Policía Nacional de Panamá, Jaime Fernández, precisó que de los evadidos, 123 reos han sido recapturados y 72 permanecen prófugos.

"Lamentamos que se haya podido evidenciar en redes sociales, a través de medios, donde mencionaban una fuga masiva. En realidad, a hoy son 195 reclusos que se fugaron, de los cuales 123 ya fueron capturados", destacó.

Por su parte, a ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, dijo en la misma rueda de prensa que se ordenó los traslados justamente por una alerta de seguridad. También se detalló que debido a este violento motín se registraron nueve heridos: seis reclusos y tres agentes policiales.

Investigan causas del motín en La Joyita

Las autoridades panameñas abrieron una investigación para determinar cómo se produjo la fuga y si existieron fallas en los sistemas de seguridad de la prisión. También se analiza una posible actuación del personal penitenciario que se encontraban de servicio.

'La Joyita' fue construida a fines de la década de los años 90, alberga una población de aproximadamente 4,800 presos, cuando su capacidad estimada es de poco de más de 2,800, según precisó la agencia AP.

Las autoridades panameñas confirmaron que 123 de los fugados en el motín de la cárcel La Joyita, registrado el 1 de junio, ya fueron recapturados. El motín también dejó a seis reclusos y tres agentes heridos.