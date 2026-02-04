RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Mundo
Fiscalía endurece postura

Solicitan pena de muerte para acusado de disparar contra miembros de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca

El Departamento de Justicia de EE. UU. pedirá la pena capital contra Rahmanullah Lakanwal, acusado de asesinar a la soldado Sarah Beckstrom e herir gravemente a Andrew Wolfe en noviembre de 2025.

04/02/2026

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que solicitará la pena de muerte para Rahmanullah Lakanwal, el hombre acusado de disparar contra dos miembros de la Guardia Nacional en un ataque ocurrido el 26 de noviembre de 2025, a pocas cuadras de la Casa Blanca.

El ataque dejó como saldo la muerte de la soldado Sarah Beckstrom, de 20 años, y heridas graves en su compañero Andrew Wolfe, de 24. Ambos estaban desplegados en Washington como parte de un operativo de seguridad.

Los cargos

Lakanwal, ciudadano afgano de 29 años evacuado a EE. UU. en 2021 tras colaborar con agencias estadounidenses en Afganistán, enfrenta cargos de homicidio premeditado y uso de arma de fuego en un crimen violento. En su primera audiencia se declaró inocente, pero la fiscalía sostiene que existen pruebas contundentes de su responsabilidad.

De confirmarse la solicitud, el caso se convertiría en uno de los pocos procesos federales recientes en los que se busca la pena capital, una medida que ha sido cada vez menos aplicada en los últimos años.

Reacciones políticas y sociales

La tragedia generó un fuerte impacto en la opinión pública. El presidente Donald Trump lamentó la muerte de Beckstrom, describiéndola como una "magnífica y muy respetada persona". El caso también reavivó el debate sobre la política migratoria y el proceso de evacuación de ciudadanos afganos tras la retirada de tropas en 2021.

Sectores críticos cuestionan cómo un individuo con antecedentes de colaboración con EE. UU. pudo terminar involucrado en un ataque de esta magnitud. Para otros, el pedido de pena de muerte refleja la necesidad de enviar un mensaje de firmeza frente a delitos que afectan directamente a las fuerzas armadas.

El caso combina tres dimensiones sensibles: la seguridad nacional, al tratarse de un ataque armado contra militares en servicio en pleno centro de Washington; la política migratoria, por el origen del acusado y las dudas sobre los controles aplicados en su traslado; y la justicia penal, con la solicitud de pena de muerte que reabre discusiones sobre su vigencia en el sistema federal.

La fiscalía pedirá la pena capital para Rahmanullah Lakanwal, acusado de asesinar a Sarah Beckstrom y herir a Andrew Wolfe en el ataque de noviembre de 2025. El caso, que mezcla seguridad, migración y justicia, promete convertirse en uno de los procesos más seguidos del año en Estados Unidos.

