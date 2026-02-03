Donald Trump y Gustavo Petro estrechan manos tras reunión bilateral en la Casa Blanca

03/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La reunión entre Donald Trump y Gustavo Petro en la Casa Blanca se concretó tras una llamada telefónica que abrió la puerta a recomponer la relación bilateral. El encuentro se produjo en un contexto de tensiones previas, pero también de pragmatismo político, especialmente tras la captura de Nicolás Maduro, hecho que modificó el escenario regional.

Una llegada discreta

Petro no ingresó por la puerta principal de la Casa Blanca, un detalle que llamó la atención de la prensa. Sin embargo, el mandatario colombiano compartió en su cuenta de X una imagen del saludo con Trump, acompañada de un mensaje del presidente estadounidense: "Gustavo. Un gran honor. Amo Colombia".

"Gustavo: Un gran Honor.

Amor a Colombia". Donald Trump. pic.twitter.com/1Tl7eIbAPr — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 3, 2026

Gestos simbólicos

En otra publicación, Petro mostró un libro firmado por Trump con la dedicatoria "You are great". El colombiano ironizó: "¿Qué me quiso decir Trump en esta dedicatoria? No entiendo mucho el inglés".

Estos gestos reflejaron un tono más distendido en la relación, en contraste con los calificativos que Trump había usado semanas atrás contra Petro, a quien llegó a llamar "narcotraficante" y "enfermo".

¿Qué me quiso decir Trump en esta dedicatoria?

No entiendo mucho el inglés pic.twitter.com/biNGKcVBu2 — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 3, 2026

Los temas de la reunión

Tras culminar el encuentro, Petro declaró: "Del 1 al 10, para mis expectativas, la reunión fue un 9". El mandatario detalló que se abordaron asuntos clave, como la energía limpia, con miras a fortalecer la matriz energética de Colombia.

Del mismo modo, el presidente colombiano reveló que también se abordó la situación política de Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero; la lucha contra el narcotráfico y el trabajo conjunto para erradicar la hoja de coca en Colombia.

Petro y Trump en la Oficina Oval.

Trump, por su parte, destacó previamente que Petro "se volvió muy amable" después de la caída de Maduro, lo que evidencia un cambio de paradigma en la relación entre ambos líderes.

La reunión en Washington marca un punto de inflexión en la relación bilateral. Los gestos simbólicos y el tono cordial contrastan con las tensiones pasadas, mientras los temas tratados reflejan la necesidad de cooperación en energía, seguridad y política regional.

Trump y Petro protagonizaron una reunión que combinó gestos de distensión con una agenda de temas sensibles. El presidente colombiano calificó el encuentro como altamente positivo, mientras que Trump reconoció un cambio en la postura de su homólogo. La cita en la Casa Blanca podría marcar el inicio de una etapa de mayor cooperación bilateral.