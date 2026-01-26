Rusia culpa a las fuerzas venezolanas por incapacidad de usar armamento que evitase la captura de Nicolás Maduro

26/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero sigue generando repercusiones internacionales. En esta ocasión, fue el propio gobierno ruso el que lanzó duras críticas contra las fuerzas venezolanas, acusándolas de no haber sabido utilizar el armamento provisto por Moscú para defender al mandatario y evitar así su detención.

El embajador ruso en Venezuela, Serguéi Melik-Bagdasárov, señaló que los sistemas antiaéreos entregados a Venezuela estaban plenamente operativos y que, de haber sido empleados de manera correcta, habrían podido repeler el ataque aéreo que facilitó la captura de Maduro.

El equipamiento, según comentó, estaba en condiciones óptimas, pero las fuerzas venezolanas no habrían tenido la "capacitación suficiente", lo que impidió su uso efectivo.

"Además de tener una ametralladora en las manos, hay que saber dispararla", aseguró en entrevista con Rossia 24.

Críticas a la preparación militar

Las declaraciones rusas apuntan directamente a la capacitación de los militares venezolanos. Según el diplomático, se realizaron entrenamientos previos para garantizar el manejo de los sistemas de defensa, pero en el momento crítico no se aplicaron los protocolos adecuados. Esta acusación puso en duda el nivel de preparación de las fuerzas venezolanas y su dependencia al apoyo militar extranjero.

Serguéi Melik-Bagdasárov criticó que los disparos efectuados hayan fallado.

La captura de Maduro ha dejado a Venezuela en un escenario de alta tensión. Mientras la presidenta encargada Delcy Rodríguez intenta consolidar el poder, Rusia busca deslindar responsabilidades sobre el fracaso de la defensa aérea. Varios señalan que estas declaraciones también buscan proteger la reputación de la industria militar rusa, que ha vendido sistemas de defensa a varios países aliados.

Reacciones internas

Cabe precisar que voceros cercanos al chavismo sostienen que el operativo estadounidense fue de tal magnitud que ningún sistema de defensa habría podido detenerlo. Sin embargo, algunos consideran que la acusación rusa refleja la precariedad de las fuerzas armadas y la falta de autonomía en materia de seguridad nacional.

La postura de Moscú añade un nuevo capítulo a la crisis venezolana: mientras se discute la responsabilidad de las fuerzas locales, el trasfondo revela la fragilidad de un sistema militar dependiente de aliados externos. La captura de Maduro no solo expuso las tensiones internas, sino que ahora también coloca a Venezuela en el centro de un debate internacional sobre eficacia, preparación y soberanía.