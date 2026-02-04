Capturan a Alex Saab, señalado como testaferro de Nicolás Maduro, en Venezuela

04/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El Servicio Bolivariano de Inteligencia dio con la captura del empresario colombiano Alex Saab en Venezuela, señalado como uno de los principales testaferros de Nicolás Maduro. El operativo fue realizado en coordinación con el FBI y no se descarta que sea extraditado hacia Estados Unidos.

Capturado en Venezuela

Medios colombianos confirmaron la captura de Alex Saab, señalado como uno de los principales operadores financieros del régimen chavista. Su captura se habría realizado alrededor de las 2:00 de la madrugada de este miércoles 4 de febrero, a un mes de la captura de la captura de Nicolás Maduro.

De acuerdo a información preliminar, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, habría ordenado la captura del allegado de Maduro, en coordinación con el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos. Tras su detención, permanece bajo disposición del Servicio Bolivariano de Inteligencia, mas no se descarta que sea extraditado hacia el país norteamericano.

#PRIMICIA | Caracol Radio confirma la captura oficial de Alex Saab, en una operación conjunta con el FBI. El operativo se llevó a cabo sobre las 2:30 a. m. en Venezuela.

También fue capturado el empresario Raúl Gorrín.https://t.co/R0kxQZ2KMp — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) February 4, 2026

Se trataría de la segunda extradición de Saab hacia Estados Unidos. En el 2020, el empresario colombiano fue capturado en Cabo Verde y trasladado hacia la justicia norteamericana. En ese momento fue acusado de conspiración para lavado de dinero y de ser "testaferro" del Gobierno de Venezuela.

Estuvo en prisión desde octubre del 2021 hasta diciembre del 2023 tras ser liberado por el Gobierno de Joe Biden a cambio de la excarcelación de 36 personas en Caracas, incluidos ciudadanos estadounidenses. Para el 2024, un juez desestimó los cargos en contra del empresario entre los que se incluían conspiración para blanquear dinero.

A fines de 2024, el régimen chavista lo nombró ministro para la Industria y Producción Nacional. Sin embargo, tras la captura de Maduro, fue destituido del cargo el pasado 16 de enero. Dos semanas después su captura y posible traslado hacia Estados Unidos aún es materia de análisis.

Empresario venezolano también fue detenido

El operativo conjunto también dio con la captura del empresario venezolano, Raúl Gorrín, que también es señalado como testaferro del régimen dirigido por Nicolás Maduro.

Gorrín Belisario es dueño del canal Globovisión, canal de televisión abierta venezolana. De acuerdo a la acusación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), habría pagado sobornos a altos funcionarios del régimen.

Ambos empresarios fue capturados tras un operativo en conjunto del Servicio Bolivariano de Inteligencia junto con el FBI y se encuentran a la espera de su posible extradición hacia Estados Unidos.