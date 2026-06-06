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Jefferson Farfán preocupa al reportar GRAVE ACCIDENTE de tránsito: "Llamar urgente"

El exfutbolista utilizó sus redes sociales para reportar un fuerte accidente ocurrido en La Molina. La figura deportiva solicitó apoyo urgente de los servicios de emergencia y buscó contactar a la familia.

El exdeportista preocupó a sus fanáticos.
El exdeportista preocupó a sus fanáticos. (Composición Exitosa)

06/06/2026 / Exitosa Noticias / Policial / Actualizado al 06/06/2026

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El popular 'foquita' sorprendió a sus seguidores al compartir stories de un grave accidente de tránsito ocurrido el último viernes en La Molina. El deportista, al presenciar el siniestro, optó por usar su influencia digital para solicitar ayuda inmediata para el ciudadano herido.

Emergencia en La Molina y pedido de ayuda

La víctima del accidente fue identificada como Ronald Quispe Oscanoa, quien se desplazaba en una motocicleta por la zona. El hombre permaneció tendido en la intersección de las calles Elías Aparicio y Monte Bello tras el fuerte impacto recibido en la vía pública.

Jefferson Farfán solicitó la intervención de las autoridades locales y el envío urgente de una ambulancia al lugar de los hechos. La prioridad del exfutbolista fue garantizar que el herido recibiera asistencia médica profesional lo más pronto posible.

Jefferson Farfán preocupa al reportar fuerte accidente de tránsito y hace pedido a la familia
Publicó su reporte en redes.

"Llamar urgente. Centro de operaciones de emergencia. Ronald Quispe Oscanoa. Ha sufrido un accidente en La Molina. Dirección, Elías Aparicio con Monte Bello", publicó.

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La rápida difusión de las fotografías permitió que la ubicación exacta del accidente fuera conocida rápidamente por sus seguidores. Esta acción buscaba no solo alertar a los equipos de rescate, sino también lograr que la familia del afectado conociera su situación actual de inmediato.

Acciones inmediatas ante accidentes de tránsito

El motociclista se encontraba consciente mientras recibía los primeros datos por parte de los testigos que se acercaron a la zona. A pesar de estar inmovilizado sobre el pavimento, el ciudadano era asistido constantemente por las personas presentes en el lugar del accidente.

Es fundamental recordar que, ante cualquier siniestro en las vías, la prioridad debe ser el aviso a los servicios de emergencia. Mantener la calma y no mover al herido hasta la llegada de especialistas es una medida de seguridad vital para evitar daños mayores.

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Jefferson Farfán preocupa al reportar fuerte accidente de tránsito y hace pedido a la familia
El exfutbolista hace pedido a la familia.

El reporte del suceso por parte de Farfán demuestra la relevancia de las redes sociales en situaciones críticas en Lima. El impacto generado ayudó a visibilizar la necesidad de una respuesta rápida y coordinada frente a este tipo de incidentes viales diarios.

El caso del motociclista resalta los riesgos constantes que enfrentan los motociclistas en las calles de La Molina. La seguridad vial en el distrito sigue siendo un tema de constante preocupación ciudadana, requiriendo mayor precaución y control en las intersecciones urbanas.

La intervención del exjugador facilitó la comunicación con los seres queridos de la víctima tras el impacto. Este accidente de tránsito sirve como un llamado a la prudencia al volante para todos los conductores que transitan diariamente por las transitadas calles de nuestra capital.

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