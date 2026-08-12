No pudieron contenerse: El nombre de este preso desató un ataque de risa en conductores al aire

12/08/2026 / Exitosa Noticias / Virales

La televisión en vivo siempre guarda espacio para lo inesperado. En medio de un despacho sobre un caso policial en la región chilena de La Araucanía, los conductores de TVN, Monserrat Álvarez y Andrés Vial, se vieron sorprendidos por un detalle que desató carcajadas en plena transmisión.

El motivo no fue la gravedad del hecho, sino el nombre del detenido, que resultó tan peculiar que los presentadores no lograron mantener la compostura frente a las cámaras.

El momento en pantalla

Mientras informaban sobre la detención de un comunero acusado de participar en un robo armado, Andrés Vial introdujo la noticia con un comentario que anticipaba lo que vendría: "Seguimos con las noticias, que claramente llama la atención por el nombre de la persona que está involucrada...". Acto seguido, al pronunciarlo, tanto él como Monserrat Álvarez comenzaron a reír, interrumpiendo el tono habitual del noticiero.

La risa fue espontánea y contagiosa. Vial intentó continuar, pero no pudo evitar remarcar: "No se puede así", mientras Álvarez trataba de recomponerse. El periodista César Campos, que estaba en el móvil desde terreno, intentó retomar la seriedad y seguir con la información judicial, pero el episodio ya había quedado registrado.

El nombre que provocó la risa

El detenido es Rosamel Fierro Huenumán, y fue precisamente la combinación de su nombre y apellido lo que generó el quiebre en el set. El juego de palabras que se desprende de "Rosamel Fierro" resultó difícil de pronunciar sin que los conductores lo asociaran a un chiste de doble sentido, pese a que se trataba de un caso policial que debía ser informado con seriedad.

El trasfondo del caso

Más allá del episodio televisivo, el caso de Rosamel Fierro Huenumán es grave. El comunero mapuche fue detenido tras permanecer prófugo desde 2021 y quedó en prisión preventiva por su presunta participación en un robo armado contra trabajadores forestales en Carahue.

Según la investigación, junto a otros implicados interceptó una camioneta, intimidó a los ocupantes con armas de fuego y disparó cerca de ellos para reforzar la amenaza. Dos personas ya han sido condenadas por estos hechos, y Fierro sería el tercer involucrado.

La jueza de Garantía resolvió su prisión preventiva al considerar el peligro de fuga, ordenando su traslado inicial al Centro de Detención Preventiva de Temuco y luego al módulo de comuneros mapuche en la cárcel de Angol.

Detienen a Rosamel Fierro Huenuman por robo armado en Carahue: estaba prófugo desde 2021https://t.co/UyNUSodPBn — BioBioChile (@biobio) August 10, 2026

El episodio en TVN muestra cómo la televisión en vivo puede dar lugar a momentos inesperados, incluso en medio de noticias serias. La risa de los conductores por el nombre de Rosamel Fierro Huenumán se viralizó rápidamente en redes sociales, convirtiéndose en un clip comentado con humor.

Sin embargo, detrás de la anécdota televisiva se mantiene un caso judicial complejo, con acusaciones de robo armado y violencia en La Araucanía. La mezcla entre lo anecdótico y lo serio convirtió esta noticia en un ejemplo de cómo la espontaneidad puede irrumpir en la pantalla sin previo aviso.