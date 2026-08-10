RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Deportes
Fútbol internacional

Terremoto en Colombia; Real Madrid y Tottenham expresan su solidaridad tras sismo de 7,4

Clubes internacionales enviaron mensajes de solidaridad a Colombia tras el terremoto de magnitud de 7,4, que tuvo epicentro en Chocó y dejó más de 100 personas fallecidas.

Clubes se pronuncian ante movimiento telúrico.
Clubes se pronuncian ante movimiento telúrico. (Composición Exitosa)

10/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 10/08/2026

Síguenos en Google News Google News

El Real Madrid y Tottenham Hotspur expresaron su solidaridad con Colombia luego del temblor de magnitud 7,4 registrado este lunes 10 de agosto. El movimiento tuvo epicentro en San José del Palmar, Chocó, y dejó más de 100 personas fallecidas.

Real Madrid envía condolencias

El fuerte sismo ocurrió durante la mañana y sus efectos se sintieron en diferentes zonas del país. La emergencia generó mensajes de apoyo desde el extranjero, mientras las autoridades continuaban atendiendo la situación y actualizando el balance de personas afectadas por el terremoto en Colombia.

El Real Madrid difundió un comunicado firmado por el club, su presidente y la Junta Directiva. La institución española expresó sus condolencias a los familiares de las personas fallecidas y al pueblo colombiano, además de enviar un mensaje dirigido a quienes resultaron heridos tras sismo.

"Queremos hacerles llegar nuestra solidaridad y deseamos la más pronta recuperación de los heridos, a quienes transmitimos todo nuestro cariño", publicó.

Terremoto en Colombia: Cancillería expresa su solidaridad y confirma que no hay peruanos afectados
Lee también

Terremoto en Colombia: Cancillería expresa su solidaridad y confirma que no hay peruanos afectados

El pronunciamiento del conjunto español se produjo después del terremoto registrado en Colombia. El medio señaló que el epicentro estuvo ubicado en San José del Palmar, Chocó, y reportó más de un centenar de fallecidos mientras continuaba la búsqueda de posibles víctimas.

Tottenham también se pronuncia

Por su parte, el Tottenham Hotspur difundió un mensaje de solidaridad después del terremoto. El club inglés manifestó su apoyo a Colombia y dirigió sus pensamientos hacia las personas afectadas, sus familias y la comunidad colombiana, en medio de la emergencia provocada por el movimiento.

Carlos Vives se pronuncia tras el terremoto en Colombia y pide unión para ayudar a las zonas afectadas
Lee también

Carlos Vives se pronuncia tras el terremoto en Colombia y pide unión para ayudar a las zonas afectadas

Los pronunciamientos de Real Madrid y Tottenham Hotspur se sumaron a las muestras de apoyo relacionadas con el sismo de magnitud 7,4 en Colombia. En la información revisada también aparece un mensaje del futbolista colombiano Luis Díaz, vinculado al Bayern Múnich, dirigido a los afectados.

El jugador colombiano escribió un mensaje de respaldo para las personas afectadas por el temblor y expresó sus pensamientos hacia quienes atravesaban la situación. Su pronunciamiento fue difundido junto con los mensajes de los clubes, aunque Luis Díaz no representa a una institución en ese comunicado.

Luis Díaz se solidarizó con víctimas del terremoto en Colombia hoy:
Pronunciamiento del futbolista.

"El jugador escribió un mensaje de respaldo para las personas afectadas por el temblor y expresó sus pensamientos hacia quienes atravesaban la situación", indicó.

Los mensajes del Real Madrid y Tottenham Hotspur dejaron constancia del respaldo enviado desde el fútbol internacional a Colombia tras el temblor de magnitud 7,4. Las instituciones expresaron condolencias y deseos de recuperación para los afectados. Los mensajes fueron difundidos durante la jornada de emergencia.

Temas relacionados colombia Luis Díaz Real Madrid Sismo en Colombia Terremoto en Colombia Tottenham Hotspur

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA