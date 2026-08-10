Terremoto en Colombia; Real Madrid y Tottenham expresan su solidaridad tras sismo de 7,4

10/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El Real Madrid y Tottenham Hotspur expresaron su solidaridad con Colombia luego del temblor de magnitud 7,4 registrado este lunes 10 de agosto. El movimiento tuvo epicentro en San José del Palmar, Chocó, y dejó más de 100 personas fallecidas.

Real Madrid envía condolencias

El fuerte sismo ocurrió durante la mañana y sus efectos se sintieron en diferentes zonas del país. La emergencia generó mensajes de apoyo desde el extranjero, mientras las autoridades continuaban atendiendo la situación y actualizando el balance de personas afectadas por el terremoto en Colombia.

El Real Madrid difundió un comunicado firmado por el club, su presidente y la Junta Directiva. La institución española expresó sus condolencias a los familiares de las personas fallecidas y al pueblo colombiano, además de enviar un mensaje dirigido a quienes resultaron heridos tras sismo.

"Queremos hacerles llegar nuestra solidaridad y deseamos la más pronta recuperación de los heridos, a quienes transmitimos todo nuestro cariño", publicó.

Comunicado Oficial. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 10, 2026

El pronunciamiento del conjunto español se produjo después del terremoto registrado en Colombia. El medio señaló que el epicentro estuvo ubicado en San José del Palmar, Chocó, y reportó más de un centenar de fallecidos mientras continuaba la búsqueda de posibles víctimas.

Tottenham también se pronuncia

Por su parte, el Tottenham Hotspur difundió un mensaje de solidaridad después del terremoto. El club inglés manifestó su apoyo a Colombia y dirigió sus pensamientos hacia las personas afectadas, sus familias y la comunidad colombiana, en medio de la emergencia provocada por el movimiento.

Desde Tottenham Hotspur queremos enviar un mensaje de solidaridad y apoyo a todo el pueblo de Colombia tras el terremoto de hoy.



Nuestros pensamientos y mejores deseos están con los afectados, sus familias y toda la comunidad colombiana en este momento.



¡Mucha fuerza!🇨🇴🤍 — Tottenham Hotspur (@Spurs_ES) August 10, 2026

Los pronunciamientos de Real Madrid y Tottenham Hotspur se sumaron a las muestras de apoyo relacionadas con el sismo de magnitud 7,4 en Colombia. En la información revisada también aparece un mensaje del futbolista colombiano Luis Díaz, vinculado al Bayern Múnich, dirigido a los afectados.

El jugador colombiano escribió un mensaje de respaldo para las personas afectadas por el temblor y expresó sus pensamientos hacia quienes atravesaban la situación. Su pronunciamiento fue difundido junto con los mensajes de los clubes, aunque Luis Díaz no representa a una institución en ese comunicado.

Pronunciamiento del futbolista.

"El jugador escribió un mensaje de respaldo para las personas afectadas por el temblor y expresó sus pensamientos hacia quienes atravesaban la situación", indicó.

Los mensajes del Real Madrid y Tottenham Hotspur dejaron constancia del respaldo enviado desde el fútbol internacional a Colombia tras el temblor de magnitud 7,4. Las instituciones expresaron condolencias y deseos de recuperación para los afectados. Los mensajes fueron difundidos durante la jornada de emergencia.