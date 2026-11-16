16/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Durante la tarde de este martes 17 de noviembre, un terremoto de magnitud 6.6 azotó el suroeste de Tual , Indonesia, según el reporte oficial del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

A continuación, en la presente nota, te informaremos si tiene implicancia o no en el litoral peruano; además te explicaremos cómo actuar ante una situación similar o de mayor magnitud.

Nuevo movimiento telúrico se registra en el Asia

Como se recuerda, Indonesia se encuentra sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico", una zona de alta actividad sísmica y volcánica que ocasiona que los temblores sean recurrentes en el país del continente asiático y el Perú.

Con referente al terremoto registrado a las 10:32 a. m. del 16 de noviembre, tuvo una profundidad de 68 kilómetros. Cabe precisar que, el movimiento se localizó en el mar de Banda, al suroeste de Tual, en una localidad perteneciente a las islas Molucas.

La magnitud y la relativa superficialidad del temblor hicieron que el movimiento fuera perceptible en varias islas del entorno, incluyendo localidades como Tual, Danar, Tayandu, Har y Dobo. Asimismo, las autoridades locales y los organismos de gestión de desastres de Indonesia continúan evaluando posibles afectaciones en infraestructuras costeras o reportes de personas heridas en las comunidades más próximas al epicentro.

Situación del litoral peruano tras eventos sísmicos en Indonesia

Tal como ocurre durante esta clase eventos sísmicos, la Marina de Guerra del Perú inició su monitoreo en todo el litoral peruano para determinar la existencia de las condiciones que puedan ameritar declarar una alerta de tsunami.

Tras la evaluación correspondiente, la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) emitió un pronunciamiento la tarde de este lunes 16 de noviembre para devolver la tranquilidad a todos los peruanos, en especial a quienes residen en los distritos cercanos a las playas.

En ese sentido, a través de sus plataformas oficiales, la entidad descartó la emisión de una alerta de tsunami para toda la costa del Perú, señalando que lo acontecido en Indonesia no reúne las condiciones necesarias para activar dicha medida de prevención en nuestro país.

#ÚltimoSismoLejano INFORMACIÓN - NO GENERA TSUNAMI EN LITORAL PERUANO 16-11-26 16:11:17 Magnitud: 6.6 Mw Referencia: 151 km WSW of Tual, Indonesia Profundidad: 35.00 km Fuente: USGS https://t.co/Rg54ETWNyj — Hidrografía Perú (@DHN_peru) November 16, 2026

Es importante recordar que, durante cualquier actividad sísmica es fundamental mantener la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caerse debido al movimiento telúrico, así como permanecer en un lugar seguro, no realizar llamadas porque las líneas suelen saturarse y tener a la mano una mochila de emergencia.