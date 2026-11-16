16/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un escalofriante crimen ha remecido a la comunidad peruana en el exterior. Una joven ciudadana peruana de 24 años fue detenida por la Policía Nacional en Madrid, España, señalada como la presunta responsable del homicidio de su novio (también peruano y de 22 años), quien perdió la vida tras recibir múltiples heridas punzocortantes al interior de una habitación de un apartahotel.

Una violenta discusión en la madrugada

De acuerdo con la información preliminar recabada por las autoridades locales, los hechos se registraron alrededor de la 1:25 a.m. de este lunes en un establecimiento denominado Madrid Airport Suite, ubicado en la calle Lola Flores, en el distrito madrileño de San Blas-Canillejas y muy cerca del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Las primeras investigaciones policiales apuntan a que la pareja habría sostenido una fuerte discusión que escaló rápidamente hasta desembocar en una agresión con arma blanca.

El caso reviste aún mayor dramatismo al confirmarse que el violento ataque se produjo delante de la hija de ambos, una pequeña de aproximadamente 3 años de edad. Asimismo, reportes de medios locales como el diario ABC señalaron que en la habitación del recinto se hallaron varias botellas de cerveza terminadas y evidentes signos de desorden.

LOCA PERUANA DE 22 AÑOS MATA A PUÑALADAS A SU NOVIO PERUANO...EN MADRID... pic.twitter.com/PbshKLjsAP — Juan Vidal (@Juan09346883) November 16, 2026

Labores de auxilio y intervención de emergencia

Tras una llamada de alerta recibida por la central policial que alertaba sobre una violenta gresca en el interior del alojamiento, agentes de la Policía Nacional se apersonaron de inmediato al lugar. A su llegada, los efectivos encontraron al joven tendido con una herida profunda, a la presunta agresora aún en la estancia y el arma blanca presuntamente utilizada en el ataque.

Los equipos de emergencia del SUMMA 112 acudieron con rapidez para auxiliar a la víctima, quien se encontraba en parada cardiorrespiratoria debido a las graves lesiones punzocortantes presentadas en el tórax y en uno de sus brazos.

A pesar de los esfuerzos y de las rigurosas maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) practicadas por los sanitarios, no fue posible salvarle la vida y su deceso fue confirmado en el mismo establecimiento.

Investigación en curso

La mujer fue arrestada en el acto y puesta a disposición de las autoridades judiciales como presunta autora de un delito de homicidio. Las pesquisas han quedado a cargo del Grupo VI de la Brigada Provincial de Homicidios de la Policía Nacional, instancia que continuará con las diligencias para esclarecer las motivaciones y circunstancias del trágico suceso.

Este episodio en territorio europeo enluta a una familia peruana y vuelve a poner en el centro de la discusión la urgencia de atender los conflictos de pareja y la violencia intrafamiliar, dejando además a una menor en una situación de absoluta vulnerabilidad mientras avanza el proceso de investigación judicial en España.