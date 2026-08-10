Ministro Sheput exhorta a Contraloría a supervisar caos en EsSalud: "Han habido compras irregulares"

10/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Trabajo, Juan Sheput, exhortó a la Contraloría y a la Fiscalía a prestar atención a la situación de EsSalud y revisar una serie de hechos que, según sostuvo, se habrían registrado durante los últimos años en la institución.

En diálogo con Exitosa, el funcionario advirtió sobre presuntas irregularidades relacionadas con compras, contrataciones, pagos y nombramientos, además de cuestionar el impacto que estas situaciones han tenido en los asegurados.

Durante la entrevista, Sheput fue consultado sobre las denuncias y reclamos que los usuarios han realizado públicamente respecto a la gestión de EsSalud. Frente a ello, sostuvo que los órganos de control deben intervenir para determinar las responsabilidades que correspondan y revisar las decisiones adoptadas dentro de la institución.

"Por supuesto, yo creo que acá tiene que actuar la Contraloría. Acá ha habido una serie de hechos en los últimos años que merecen la atención de los órganos de control. La Contraloría, la misma Fiscalía. Ha habido compras irregulares, ha habido procesos detenidos, ha habido impulso de pago a algunos proveedores, contrataciones indebidas, nombramientos acelerados", afirmó el titular del sector Trabajo.

Sheput advierte sobre presuntas irregularidades

El ministro señaló que la situación requiere la atención de las instituciones encargadas de supervisar y controlar el manejo de los recursos y procesos dentro de EsSalud.

Según explicó, los hechos mencionados no solo estarían relacionados con decisiones administrativas, sino que también habrían terminado afectando la relación entre la institución y los pacientes.

"Hay una serie de hechos en verdad irregulares, que al final han terminado dejando la relación con el usuario final, con el paciente en muy mal estado", manifestó Sheput.

Sus declaraciones se producen en medio de cuestionamientos sobre la atención que reciben los asegurados. El ministro recordó que en los últimos meses se hicieron frecuentes los testimonios de personas que acudían a los medios de comunicación para solicitar medicamentos o reclamar por demoras en las intervenciones médicas de sus familiares.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | En diálogo con Exitosa, el ministro de Trabajo, Juan Sheput, exhortó a la Contraloría a supervisar la situación de EsSalud y advirtió sobre presuntas irregularidades en la institución.



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Nueva gestión busca priorizar al paciente

Sheput también se refirió al proceso para definir al próximo presidente ejecutivo de EsSalud. Mientras se concreta dicha designación, destacó el papel de Isla Sandoval al frente de la institución y expresó su expectativa de que la situación pueda mejorar progresivamente.

"Como tú bien dices, ya era usual escuchar en Exitosa a personas que llamaban suplicando por una medicina o porque operen a tiempo a sus familiares. Eso ya era una situación de crueldad que no se puede permitir. Y es por eso de que estamos tomando el toro por las astas con la señora Isla Sandoval", sostuvo.

El titular de Trabajo confirmó además que continuará el proceso de selección para elegir al presidente ejecutivo de EsSalud y manifestó su confianza en que la gestión de Sandoval permita avanzar hacia una mejora progresiva de la institución.

"Va a seguir adelante el proceso de selección de quien va a ser el presidente ejecutivo. Y yo estoy seguro que con la doctora Sandoval al frente, la situación va a cambiar paulatina, progresiva y sistemáticamente. Es decir, poco a poco, siempre hacia adelante y llegando a una situación definitiva en la cual el paciente sea el elemento sobre el cual gira todo", concluyó.

El mensaje de Sheput plantea dos frentes para EsSalud, la revisión de las presuntas irregularidades por parte de los órganos de control y la recuperación de la calidad de atención a los asegurados. La expectativa del Gobierno, según sus declaraciones, es que la institución avance hacia una gestión en la que las necesidades del paciente sean finalmente la prioridad.