"EsSalud se encuentra en un estado catastrófico": Ministro de Trabajo cuestiona manejo del Seguro Social en último quinquenio

10/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el ministro de Trabajo, Juan Sheput, afirmó que EsSalud atraviesa un "estado catastrófico" y cuestionó el manejo que ha tenido la institución durante los últimos gobiernos.

Juan Sheput y su opinión tajante sobre EsSalud

En medio de la designación temporal de Hilda Sandoval Cornejo como presidenta ejecutiva del Seguro Social de Salud (EsSalud), el titular de la cartera de Trabajo tuvo una firme postura acerca del argumento por el que se ha realizado este cambio en la titularidad de la entidad.

"El principal argumento es que EsSalud se encuentra en un estado catastrófico. Cualquier persona sabe perfectamente que si acude a EsSalud no recibe un servicio de calidad en estos momentos no por culpa de los doctores sino por culpa de una pésima gestión que lamentablemente no ha organizado bien el proceso de citas, operaciones, provisión de medicina, atención a los adultos mayores, etc", aseveró.

En esa línea, consideró que era necesario "tomar el toro por las astas" y lamentó que el Seguro Social "en los últimos cinco años ha sido una suerte de botín de todos los gobiernos" por lo que sostuvo que ello "ha desgenerado en lo que significa la atención al usuario al final".

"(...) es por eso que al frente se está designando trasitoriamente porque estamos eligiendo a una persona que reúna las condiciones de capacidad, trayectoria y sobre todo decencia para que esté al frente de EsSalud. En estos momentos se ha elegido a la viceministra Hilda Sandoval que tiene una trayectoria muy amplia en el sector público. Se le ha encargado EsSalud hasta que se convoque a la persona definitiva", refirió.

La presencia de la Contraloría

Al ser consultado si es que con la elección de Sandoval Cornejo se busca que haya un cambio debido a que en anteriores gestiones se han detectado casos de mala gestión, corrupción, desde la óptica del integrante del Gabinete Ministerial que lidera Luis Galarreta aseguró que es necesario que la Contraloría esté presente.

"Acá ha habido una serie de hechos en los últimos años que merecen la atención de los órganos de control. La Contraloría, la misma Fiscalía. Ha habido compras irregulares, ha habido procesos detenidos, ha habido impulso de pago a algunos proveedores, contrataciones indebidas, nombramientos acelerados", señaló.

En conclusión, Juan Sheput consideró que EsSalud se encuentra atravesando un "estado catastrófico" y a su vez cuestionó que el manejo que ha tenido la institución en el último quinquenio.