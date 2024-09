¡Terrorífico! Joven acaba con la vida de su familia y hace siniestra confesión: "Me incomodaban"

Un escalofriante crimen ocurrió en Italia. Un joven de tan solo 17 años de edad decidió acabar con la vida de los integrantes de su familia, en un acto totalmente brutal y sin escrúpulos. Sin remordimientos, el asesino confesó uno de los impulsos que lo llevaron a concretar su sangriento delito.

El hecho ocurrió la noche del 31 de agosto, en Paderno Dugnano, un pequeño pueblo a las afueras de Milán. Fabio Chiarioni, quien había celebrado su cumpleaños número 51, murió junto a su esposa y su menor hijo de 12 años. El deceso de los integrantes de la familia Chiaroni fue causado por el hijo de 17 años, quien cometió una verdadera masacre al interior de su hogar.

Luego de su cometido, el joven llamó a las autoridades. "Maté a mi papá, vengan", indicó al teléfono, alertando a la policía local por el crimen. Sin embargo, cuando llegaron al lugar, él contó una versión muy distinta a lo ocurrido, digna de un filme de terror.

Esto habría producido la reacción del joven, quien decidió atacar a su progenitor por lo que había presenciado. Pese a ello, la historia no convenció a la policía, debido a los indicios que pusieron en evidencia al verdadero autor del crimen.

Desde un principio, las autoridades dudaron de la versión narrada por el sospechoso. Esto se debe a que lo encontraron cubierto completamente de sangre, mientras aún sostenía el cuchillo con los rastros del crimen. En ese preciso instante, el muchacho soltó el arma con el que habría cometido el asesinato a su familia.

A fin de esclarecer lo ocurrido, el homicida tuvo un severo interrogatorio, en donde finalmente confesó su delito. Lo más impactante fueron las declaraciones que tuvo, revelando el motivo que habría originado su impulso asesino.

"Me di cuenta un minuto después. Comprendí que no sería matándolos como me liberarían", indicó a los investigadores, revelando además que había sentido "incomodidad" con ellos desde hace algún tiempo, por lo que su crimen se planeó con anticipación.