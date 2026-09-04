Rescatan con vida a dos trabajadores de un túnel 10 días después de la riada ocurrida en Nepal

04/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Dos trabajadores fueron rescatados con vida del interior de un túnel de una central hidroeléctrica en Nepal, luego de permanecer sepultados durante aproximadamente diez días tras las devastadoras riadas y deslizamientos de tierra que golpearon varias zonas del país. El hallazgo representa un rayo de esperanza en medio de una emergencia que dejó a cientos de personas atrapadas.

Un rescate de película

El rescate ocurrió en la central hidroeléctrica Trishuli 3A, donde los equipos de emergencia desplegaron una intensa operación para localizar a 42 trabajadores que permanecían desaparecidos. La búsqueda se intensificó después de que los rescatistas escucharan voces provenientes del interior de los túneles, lo que permitió identificar que aún había sobrevivientes.

Posteriormente, los equipos lograron abrir un pequeño acceso y sacar a uno de los hombres, mientras otros rescatistas ayudaban a ponerlo a salvo. Las imágenes del operativo mostraron el momento de tensión y alivio en que los trabajadores fueron finalmente extraídos del lugar, después de varios días en condiciones extremas.

El túnel conduce hacia una sala de máquinas subterránea y tiene una extensión superior a cuatro kilómetros. En su interior trabajaban decenas de personas cuando las riadas arrasaron la zona, por lo que las labores de búsqueda se desarrollaron bajo condiciones peligrosas y con maquinaria especializada.

Sin embargo, el rescate de los dos trabajadores también mantiene viva la esperanza de encontrar a más sobrevivientes. Las inundaciones y deslizamientos dejaron más de 1.200 muertos en Nepal, mientras entre los desaparecidos figuran ciudadanos de China, Corea del Sur e India.

🇳🇵 ÚLTIMA HORA: Rescatan con vida a dos trabajadores de un túnel en Nepal.



Varios trabajadores que participaban en un proyecto hidroeléctrico llevan 9 días atrapados en el interior del túnel. pic.twitter.com/0PUxHlp42C — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 4, 2026

Otro emotivo rescate

Hace unos días, se dio a conocer el exitoso rescate de una niña de seis años que fue encontrada bajo una serie de estructuras en Timure, al norte de Nepal tras estar casi 60 horas atrapada bajo los restos arrastrados por una riada.

Dicho rescate ocurrió cuando las posibilidades de encontrar sobrevivientes disminuyen considerablemente con el paso de las horas. Sin embargo, al ser localizada, las personas encargadas del rescate en la zona ejecutaron los esfuerzos para que puedan extraer a la menor.

Asimismo, una vez que pudo salir del hueco en el que se encontraba, la menor recibió atención de los equipos de emergencia ya que se encontraba inerte y con signos de una aparente inconsciencia.

Posteriormente, la niña recibió atención médica para iniciar su recuperación tras permanecer atrapada entre los escombros por 60 horas. Luego, fue abrigada y recibió alimentos en un puesto de seguridad cercano a Timure.