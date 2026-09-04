RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Mundo
¡Milagro!

Rescatan con vida a dos trabajadores de un túnel 10 días después de la riada ocurrida en Nepal

Dos trabajadores fueron rescatados con vida tras permanecer sepultados durante diez días en un túnel de Nepal, luego de las devastadoras riadas y deslizamientos que golpearon varias zonas del país.

Rescatan con vida a dos trabajadores de un túnel 10 días después del deslave en
Rescatan con vida a dos trabajadores de un túnel 10 días después del deslave en (Difusión)

04/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 04/09/2026

Síguenos en Google News Google News

Dos trabajadores fueron rescatados con vida del interior de un túnel de una central hidroeléctrica en Nepal, luego de permanecer sepultados durante aproximadamente diez días tras las devastadoras riadas y deslizamientos de tierra que golpearon varias zonas del país. El hallazgo representa un rayo de esperanza en medio de una emergencia que dejó a cientos de personas atrapadas.

Un rescate de película

El rescate ocurrió en la central hidroeléctrica Trishuli 3A, donde los equipos de emergencia desplegaron una intensa operación para localizar a 42 trabajadores que permanecían desaparecidos. La búsqueda se intensificó después de que los rescatistas escucharan voces provenientes del interior de los túneles, lo que permitió identificar que aún había sobrevivientes.

Posteriormente, los equipos lograron abrir un pequeño acceso y sacar a uno de los hombres, mientras otros rescatistas ayudaban a ponerlo a salvo. Las imágenes del operativo mostraron el momento de tensión y alivio en que los trabajadores fueron finalmente extraídos del lugar, después de varios días en condiciones extremas.

El túnel conduce hacia una sala de máquinas subterránea y tiene una extensión superior a cuatro kilómetros. En su interior trabajaban decenas de personas cuando las riadas arrasaron la zona, por lo que las labores de búsqueda se desarrollaron bajo condiciones peligrosas y con maquinaria especializada.

Sin embargo, el rescate de los dos trabajadores también mantiene viva la esperanza de encontrar a más sobrevivientes. Las inundaciones y deslizamientos dejaron más de 1.200 muertos en Nepal, mientras entre los desaparecidos figuran ciudadanos de China, Corea del Sur e India.

Violenta riada en Nepal: se eleva a 903 la cifra de fallecidos y a 4247 los desaparecidos
Lee también

Violenta riada en Nepal: se eleva a 903 la cifra de fallecidos y a 4247 los desaparecidos

Otro emotivo rescate

Hace unos días, se dio a conocer el exitoso rescate de una niña de seis años que fue encontrada bajo una serie de estructuras en Timure, al norte de Nepal tras estar casi 60 horas atrapada bajo los restos arrastrados por una riada

Dicho rescate ocurrió cuando las posibilidades de encontrar sobrevivientes disminuyen considerablemente con el paso de las horas. Sin embargo, al ser localizada, las personas encargadas del rescate en la zona ejecutaron los esfuerzos para que puedan extraer a la menor.

Nepal: rescatan con vida a niña que permaneció 60 horas en un hueco tras emergencia
Lee también

Nepal: rescatan con vida a niña que permaneció 60 horas en un hueco tras emergencia

Asimismo, una vez que pudo salir del hueco en el que se encontraba, la menor recibió atención de los equipos de emergencia ya que se encontraba inerte y con signos de una aparente inconsciencia.

Posteriormente, la niña recibió atención médica para iniciar su recuperación tras permanecer atrapada entre los escombros por 60 horas. Luego, fue abrigada y recibió alimentos en un puesto de seguridad cercano a Timure.

Temas relacionados Deslave Nepal rescate Riada trabajadores

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA