Pekín prohíbe la posesión y uso de drones: China endurece control de dispositivos a sus habitantes

13/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Las autoridades de la capital china han decidido implementar una de las medidas de seguridad aérea urbana más drásticas de los últimos años. A partir del próximo 15 de noviembre, quedará terminantemente prohibida la posesión, almacenamiento e introducción de cualquier dron comercial o recreativo dentro de los límites de Pekín.

Esta radical normativa, que afectará tanto a residentes locales como a turistas que intenten ingresar con estos dispositivos a la metrópoli, surge como respuesta a los crecientes temores sobre la vulnerabilidad del espacio aéreo tras un trágico siniestro ocurrido hace escasos meses en el corazón financiero de la ciudad.

El trágico impacto en el China Zun

El principal catalizador de esta férrea restricción gubernamental fue el aparatoso accidente registrado el pasado 26 de junio. Aquel día, el pánico se apoderó de los transeúntes cuando una avioneta perdió el control y se estrelló de manera violenta contra los pisos superiores de la imponente Torre CITIC, conocida popularmente como China Zun.

Con 528 metros de altura, el rascacielos más alto de Pekín sufrió una considerable brecha en su fachada de cristal. El brutal impacto provocó la muerte instantánea del piloto y dejó un saldo de trece personas heridas en las inmediaciones, producto de la lluvia de escombros que cayó sobre las vías aledañas. Este evento encendió todas las alarmas de seguridad nacional.

🇨🇳‼️ | LO ÚLTIMO — Una aeronave se estrelló contra el China Zun, el rascacielos más alto de Pekín con 528 metros y 109 pisos, uno de los diez edificios más altos del mundo. El edificio fue evacuado; se desconoce si hay víctimas. pic.twitter.com/CtGVPYRWQ4 — UHN Plus (@UHN_Plus) June 26, 2026

La escalada de las restricciones aeronáuticas

Antes del colapso en el distrito financiero, el gobierno municipal ya había comenzado a cercar el uso de vehículos aéreos no tripulados. Durante el mes de mayo, entraron en vigor normativas previas que exigían a todos los propietarios registrar obligatoriamente sus aparatos mediante una estricta verificación de identidad con nombres reales.

Días después, se prohibió de forma definitiva la venta de estos equipos en la capital y se reiteró la absoluta prohibición de sobrevolar el área metropolitana sin autorización especial. Sin embargo, el accidente de junio demostró que estas medidas preventivas resultaban insuficientes ante escenarios de riesgo mayor.

El ultimátum para los usuarios y las sanciones

Frente a la inminente entrada en vigor de la prohibición total en noviembre, las autoridades han establecido un margen de transición para los actuales dueños de drones.

Los ciudadanos tienen tres alternativas legales: entregar sus dispositivos en puntos de recompra designados por el Estado para recibir un subsidio, cederlos para su destrucción o reciclaje a cambio de una pequeña compensación económica, o trasladarlos permanentemente fuera de la ciudad.

Quienes desafíen esta drástica normativa enfrentarán la confiscación inmediata de sus equipos, además de severas multas económicas que se aplicarán sin distinción alguna tanto a individuos como a empresas privadas.