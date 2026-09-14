Incendio en ferri deja al menos 76 muertos y decenas de heridos tras tragedia en Filipinas

14/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un incendio de gran magnitud registrado a bordo de un ferri en Filipinas dejó al menos 76 personas fallecidas, mientras las autoridades continúan con las labores de rescate, recuperación e identificación de las víctimas. El siniestro ocurrió en el M/V June Aster y provocó una emergencia que dejó además sobrevivientes y desaparecidos.

Tragedia en Filipinas

De acuerdo con la guardia costera, 41 cuerpos fueron encontrados dentro de la embarcación calcinada, elevando a 76 el número confirmado de fallecidos. Asimismo, 43 personas fueron rescatadas con vida, entre ellas 30 pasajeros y 13 tripulantes. Entre los sobrevivientes se encuentran dos ciudadanos chilenos, mientras unas 12 personas permanecen desaparecidas.

Tras la tragedia, los restos de las víctimas comenzaron a ser trasladados hacia el puerto de Coron, en Palawan, donde especialistas forenses iniciaron un minucioso proceso de identificación. Debido al estado de los cuerpos, las autoridades prepararon entierros temporales mientras se realizan las pruebas de ADN para confirmar la identidad de los fallecidos.

Por otro lado, las autoridades informaron que el incendio habría comenzado en la bodega de carga y se extendió rápidamente por toda la embarcación. La velocidad con la que avanzaron las llamas tomó por sorpresa a los pasajeros y dificultó la evacuación, al punto de que algunos no alcanzaron a colocarse los chalecos salvavidas y murieron de forma inevitable debido a las llamas.

Mientras continúan las investigaciones para determinar las causas exactas del siniestro, los equipos de emergencia mantienen las labores de recuperación. Familiares de las víctimas esperan obtener información sobre sus seres queridos, en medio de una tragedia que ha dejado decenas de muertos, desaparecidos y sobrevivientes afectados por el devastador incendio.

Otro accidente en Indonesia

Las aguas del mar de Java se han convertido en el escenario de una nueva emergencia marítima. Al menos seis personas perdieron la vida y más de un centenar continúan desaparecidas luego de que un transbordador volcara el domingo en Indonesia debido a las severas condiciones climáticas.

El barco había zarpado desde la ciudad de Surabaya, ubicada en Java Oriental, y tenía como destino final Banjarmasin, en la provincia de Kalimantan Meridional, sobre la isla de Borneo. El trágico desenlace comenzó a gestarse de madrugada.

Según informó I Putu Sudayana, jefe de la Oficina de Búsqueda y Rescate local, el capitán de la nave alcanzó a reportar un fuerte oleaje con imponentes olas de hasta tres metros de altura. Poco después, emitió una desesperada llamada de auxilio advirtiendo que la embarcación se estaba escorando peligrosamente, perdiéndose todo contacto alrededor de las 2:00 a.m. del domingo.