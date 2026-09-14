OMS reconoce a Chile como el primer país de Sudamérica en eliminar la rabia humana transmitida por perros

14/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Chile se convirtió este lunes 14 de septiembre en el primer país de Sudamérica en ser reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) por eliminar la transmisión de la rabia de perros a humanos.

La ministra de Salud, May Chomali, junto a la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, recibieron el reconocimiento por parte de la OPS/OMS, el cual refleja más de 50 años de esfuerzos para interrumpir la transmisión de la rabia por perros y mantener ese logro mediante la vacunación canina, la vigilancia epidemiológica y el acceso oportuno a la profilaxis posexposición.

Problema de salud pública resuelto en Chile

Para hacer posible esta certificación, en el marco del Plan Regional para la Eliminación de la Rabia Canina 2024-2030, el Ministerio de Salud de Chile conformó una Mesa Técnica Nacional que sistematizó décadas de evidencia, normativa y operatividad para cumplir con los requisitos mínimos de la OPS/OMS para iniciar la validación.

Este expediente fue revisado por un grupo internacional independiente de expertos convocado por el Centro Panamericano de Fiebre Aftosa y Salud Pública Veterinaria (PANAFTOSA) de la OPS, el cual confirmó que Chile cumplía con los requisitos internacionalmente establecidos.

Desde la OMS destacan que la validación de Chile refleja la acción coordinada en las Américas como una región que se ha convertido en líder mundial en la eliminación de la rabia transmitida por perros. Desde 1983, los casos humanos de rabia transmitida por perros en las Américas se han reducido en más de un 98 %, y actualmente solo se notifican pocos casos al año.

"Felicito al Gobierno y al pueblo de Chile por este logro histórico. Esta validación refleja décadas de compromiso con la protección de las comunidades frente a la rabia y demuestra el impacto de una inversión sostenida en salud pública. El éxito de Chile ofrece valiosas enseñanzas para los países que trabajan para poner fin a las muertes humanas causadas por esta enfermedad prevenible", sostuvo Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS.

🎉 ¡Felicitaciones, Chile 🇨🇱!



Validado por la OMS por eliminar la rabia humana transmitida por perro, convirtiéndose en el primer país en Sudamérica en conseguir este importante hito para la salud pública.



🔗: https://t.co/a7SXeuXnlm #IniciativaEliminación pic.twitter.com/WtqW69jZXw — OPS/OMS (@opsoms) September 14, 2026

Para tener en cuenta sobre la rabia

La rabia es una zoonosis prevenible mediante vacunación que es casi invariablemente mortal una vez que aparecen los síntomas. Sin embargo, las muertes pueden prevenirse mediante una profilaxis posexposición oportuna, que incluye el tratamiento de heridas, la vacunación y, cuando está indicado, la administración de inmunoglobulina antirrábica.

La rabia es una de las 21 enfermedades tropicales desatendidas (ETD) que afectan a mil millones de personas en todo el mundo. A septiembre de 2026, 65 países habían eliminado al menos una ETD, incluidos siete en las Américas.

La validación obtenida por Chile en relación con la rabia constituye su segundo logro en materia de eliminación de ETD. A comienzos de este año, la OMS verificó la eliminación de la lepra en el país, convirtiéndolo en el primero de las Américas en alcanzar esa meta. Además, Chile es reconocido por mantener su estatus de libre de transmisión endémica de sarampión desde 1993.

De esta manera, Chile logra un nuevo hito en materia de salud pública, sosteniendo su liderazgo en materia de prevención de enfermedades en la región.