Tragedia en Indonesia: volcadura de un barco deja 6 muertos y más de 100 desaparecidos en medio del mar

13/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Las aguas del mar de Java se han convertido en el escenario de una nueva emergencia marítima. Al menos seis personas perdieron la vida y más de un centenar continúan desaparecidas luego de que un transbordador volcara el domingo en Indonesia debido a las severas condiciones climáticas.

Las autoridades locales han desplegado un intenso operativo de búsqueda para dar con los sobrevivientes de la embarcación Virgo Transport 8, la cual colapsó mientras cubría una ruta habitual en el archipiélago.

Oleaje provocó naufragio

El barco había zarpado desde la ciudad de Surabaya, ubicada en Java Oriental, y tenía como destino final Banjarmasin, en la provincia de Kalimantan Meridional, sobre la isla de Borneo. El trágico desenlace comenzó a gestarse de madrugada.

Según informó I Putu Sudayana, jefe de la Oficina de Búsqueda y Rescate local, el capitán de la nave alcanzó a reportar un fuerte oleaje con imponentes olas de hasta tres metros de altura. Poco después, emitió una desesperada llamada de auxilio advirtiendo que la embarcación se estaba escorando peligrosamente, perdiéndose todo contacto alrededor de las 2:00 a.m. del domingo.

Seis muertos, 130 desaparecidos y 107 rescatados en Indonesia por el naufragio en un barco.



Vía EFE

Más en https://t.co/WdSSpNmK8P pic.twitter.com/TVcgwFsT0V — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) September 14, 2026

Labores de rescate en condiciones extremas

Ante la magnitud de la emergencia, la agencia de rescate de Banjarmasin movilizó rápidamente a sus equipos. Para la tarde, la zona del siniestro —ubicada a unos 148 kilómetros de la costa— era sobrevolada por dos helicópteros y patrullada por una docena de embarcaciones, incluyendo cuatro buques de la Armada y diversos remolcadores civiles que transitaban por el área.

Hasta el momento, los equipos de emergencia han logrado rescatar con vida a 108 personas exhaustas, quienes tras desembarcar fueron trasladadas inmediatamente en camillas y ambulancias a los hospitales más cercanos.

El ministro de Transporte, Dudy Purwagandhi, precisó que las inspecciones aéreas revelaron que el transbordador de 119 metros de eslora (longitud total desde la proa hasta la popa) —construido en Japón en 1987— no se había hundido por completo, sino que flotaba boca abajo. Por ello, los rescatistas han concentrado sus esfuerzos de búsqueda alrededor del casco volcado.

🚨 MISTÉRIO NA INDONÉSIA: O navio de passageiros KM Virgo Transport 8 virou na infame "Triângulo Masalembo"—conhecido como o Triângulo das Bermudas da Indonésia.



Exclusivo: Radar de helicóptero mostra que o casco de 390 pés está flutuando de cabeça para baixo, NÃO afundado.... — FREE BUBBLE (@FreeBubble40637) September 14, 2026

Angustia en tierra y un problema estructural

Mientras los sobrevivientes reciben atención médica, el drama humano se vive intensamente en el centro de mando establecido en el puerto de Trisakti, en Banjarmasin. Allí, cientos de familiares aguardan con desesperación cualquier novedad, revisando ansiosamente las listas de pasajeros rescatados.

Según los registros oficiales, la nave transportaba a 213 pasajeros, 30 tripulantes y 89 vehículos, aunque en el archipiélago indonesio es tristemente común que la cifra real de ocupantes supere al manifiesto.

Este fatídico accidente pone nuevamente bajo los reflectores las deficiencias en la seguridad del transporte marítimo en el país asiático. En una nación compuesta por más de 17.000 islas, los transbordadores son arterias vitales para la conectividad, pero la laxa aplicación de las normativas de seguridad sigue cobrando vidas.