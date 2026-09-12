Incendio devastador en escuela de República Democrática del Congo: al menos 27 niños perdieron la vida

12/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Al menos 27 niños murieron este jueves en una estampida mientras intentaban escapar de un incendio que alcanzó una escuela de Bukavu, en el este de República Democrática del Congo. Las autoridades advirtieron que el balance es provisional y podría aumentar, mientras también se reportaron adultos fallecidos y numerosos heridos.

Dos escuelas de la República Democrática Congo se incendian

La cantidad de víctimas aumentó este viernes después de que fueran encontrados otros doce cuerpos entre los restos del establecimiento, mientras continúan las tareas de búsqueda en el país africano.

El fuego se desató durante la mañana del jueves en la escuela de Mogo, ubicada en la comuna de Kadutu, y rápidamente alcanzó construcciones cercanas. En un primer momento, las autoridades habían informado 15 fallecidos, pero el balance fue actualizado con el avance de los trabajos en el lugar.

El alcalde de Kadutu, Théo Rumesha, brindó mayores detalles de lo sucedido en conversación con la agencia EFE. "Esta mañana se ha revisado el alza de la cifra de muertos , pero aún no es precisa. Hoy se han descubierto 12 cadáveres más entre los niños, víctimas de esta tragedia", manifestó.

Hypocrate Marume, presidente de la sociedad civil de Bukavu, fue quien confirmó el aumento de las víctimas mortales y advirtió que las búsquedas todavía no terminaron y que también se inspeccionan las viviendas ubicadas alrededor de la escuela.

De igual manera, varios cuerpos fueron trasladados al hospital de referencia de Kadutu y otros debieron ser derivados a distintos centros de salud debido a que el principal establecimiento sanitario de la zona quedó desbordado.

Aumentan a 27 los niños muertos por el incendio en una escuela en el este de la RD Congo. #Vigiadordigital #niños #muertos #incendioenescuelahttps://t.co/h2xmxmx5N7 pic.twitter.com/DlWZvLAqXT — Vigiador Digital (@VigiadorDigital) September 11, 2026

Decenas de heridos y centenares de viviendas destruidas

El fuego desató el pánico entre la población de una ciudad propensa a incendios junto al lago Kivu y sumado a los fallecidos otros 25 infantes resultaron heridos, de acuerdo a información de Unicef. Vale señalar que el lugar de los hechos está bajo el control del grupo armado Movimiento 23 de marzo (M23) desde febrero de 2025.

El fuego no se limitó a las escuelas y provocó además la destrucción de unas 300 viviendas en la zona. En tanto, el ministerio de Educación Nacional y Nueva Ciudadanía expresó su pesar por las víctimas y ordenó evaluar las escuelas afectadas para determinar cómo garantizar la continuidad de las clases.

Además, el Gobierno ordenó reforzar las medidas de seguridad y desplegar equipos para controlar el cumplimiento de las normas en espacios de concentración pública.

Durante una estampida se desató un incendio que alcanzó una escuela de Bukavu, en el este de República Democrática del Congo, dejando el saldo de al menos 27 niños fallecidos, decenas de heridos y cerca de 300 viviendas.