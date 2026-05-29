Tragedia en planta química: Al menos ocho muertos y varios desaparecidos tras una implosión

29/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El jueves pasado, autoridades de Estados Unidos informaron el hallazgo de seis nuevos muertos tras el accidente ocurrido en la planta química de papel Nippon Dynawave, ubicada en Longview, estado de Washington. El accidente, registrado el martes luego de la implosión de un tanque con material químico, elevó a al menos ocho el número de muertos, mientras tres personas continúan desaparecidas.

De acuerdo con reportes de autoridades locales y estatales, la explosión dentro de la fábrica también dejó varios heridos y provocó una intensa movilización de equipos de emergencia en la zona.

Número de víctimas aún por confirmar

Inicialmente, los equipos de rescate confirmaron la muerte de dos personas y descartaron la posibilidad de hallar sobrevivientes tras el accidente. Además, el jueves, el jefe del Cuerpo de Bomberos de Longview, Brad Hannig, informó en una conferencia de prensa el hallazgo de seis cuerpos más, elevando a al menos ocho el número de fallecidos.

Aunque las autoridades locales y estatales aún no han determinado la cifra definitiva de víctimas, hasta el momento se reportan al menos ocho muertos y ocho heridos, mientras continúan las tareas de búsqueda y recuperación.

¿Qué ocurrió en la planta de Longview?

El accidente en la planta de papel Nippon Dynawave Packaging, en Longview, ocurrió durante un cambio de turno la madrugada del martes, cuando explotó un tanque de 900 mil galones que almacenaba "licor blanco", una sustancia química utilizada en la producción de pulpa para papel.

Dicha sustancia contiene hidróxido de sodio, carbonato de sodio y sulfuro de sodio, materiales altamente alcalinos empleados para descomponer astillas de madera. Tras la explosión, los equipos de emergencia hallaron el depósito parcialmente colapsado y concentraron sus labores en la búsqueda de víctimas y el control de los químicos liberados.

Los equipos de emergencia encontraron el tanque parcialmente colapsado y una gran abertura lateral, prueba del violento estallido, según informaron autoridades locales y el Departamento de Bomberos.

Impacto ambiental tras el derrame

El derrame de licor blanco contaminó zonas cercanas, especialmente el río Columbia, donde se hallaron peces muertos. Sin embargo, autoridades ambientales aseguraron que el incidente no afecta el agua potable de Longview y que continúan las labores de monitoreo.

Bomberos informaron que el tanque estaba al 60% de su capacidad y que entre 550.000 y 570.000 galones de la sustancia fueron liberados. El gobernador Bob Ferguson calificó el hecho como el incidente industrial más mortal de la historia moderna del estado. Tras descartar sobrevivientes, las labores pasaron de rescate a recuperación.

Las autoridades continúan con las labores de búsqueda, recuperación y monitoreo ambiental para contener los daños provocados por el accidente químico.