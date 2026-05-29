Abuela de 63 años es detenida en aeropuerto con más de 30 kilos de sustancias ilícitas

29/05/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Lo que parecía un viaje rutinario terminó convertido en un caso insólito que ha dado la vuelta al mundo. La Agencia Nacional para el Control de la Ley sobre Drogas (NDLEA) de Nigeria detuvo a Ting Hung Kiong, una mujer de 63 años de origen chino-malayo, cuando intentaba ingresar al país con 31 kilos de "Canadian Loud", una variedad sintética de cannabis de alta potencia.

El hecho, ocurrido en el aeropuerto internacional de Lagos, ha generado sorpresa por el perfil de la detenida y por la peligrosidad de la sustancia que llevaba escondida en sus maletas.

El operativo

La detención se produjo el pasado 17 de mayo, cuando Kiong arribó desde Tailandia vía Dubái en un vuelo de Emirates Airlines. Al revisar sus pertenencias, los agentes encontraron dos maletas repletas de paquetes con cannabis sintético.

La mujer declaró que había pasado dos semanas en Tailandia y que allí le entregaron el cargamento para llevarlo a Nigeria, aunque las autoridades sospechan que forma parte de una red internacional de tráfico de drogas que utiliza rutas asiáticas hacia África Occidental.

Mujer transportó gran cantidad de sustancias en sus maletas.

¿Qué es el "Canadian Loud"?

El "Canadian Loud" es una variante de cannabis altamente concentrada y mezclada con compuestos químicos que intensifican sus efectos psicoactivos. A diferencia de la marihuana tradicional, esta sustancia puede provocar episodios de taquicardia, ansiedad, psicosis temporal y problemas respiratorios, además de generar una fuerte dependencia.

Su consumo se ha popularizado en mercados clandestinos por la potencia y el "subidón" inmediato que produce, pero los especialistas advierten que sus riesgos son mucho más severos que los del cannabis convencional.

Cannabis sintético

Lo particular del caso está el perfil de Ting Hung Kiong. Según su testimonio, trabajaba como cuidadora en Malasia y su hija habría financiado el viaje. Sin embargo, la NDLEA sospecha que su rol va más allá de una viajera ocasional y que podría ser una "mula" utilizada por organizaciones criminales para transportar cargamentos de alto valor.

Según las autoridades, su avanzada edad y apariencia discreta habrían sido parte de la estrategia para pasar inadvertida en los controles. Este arresto se suma a otros decomisos recientes en Nigeria, como la incautación de 1,8 millones de tabletas de Tapentadol, un opioide altamente adictivo proveniente de India.

Estos operativos reflejan cómo el país se ha convertido en un punto clave para el tránsito y consumo de narcóticos, lo que preocupa a organismos internacionales por el impacto en la salud pública y el fortalecimiento de redes criminales.