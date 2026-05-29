Usuario del Metropolitano se hace viral tras quedarse dormido al finalizar el recorrido: ¿Está vivo?

29/05/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Un nuevo incidente se registró en un bus del metropolitano y no fue un accidente de tránsito. Un pasajero fue captado en durmiendo en la parte trasera del bus, generando preocupación entre los presentes, pues no mostraba señales de vida.

Cansancio en el trayecto

El video subido a redes sociales, muestra al sujeto recostado sobre la parte trasera del bus, completamente dormido. Un trabajador de la ATU intenta despertarlo con su megáfono, sin conseguir resultados.

"Señor, caballero. Buenos días. Último (parada)" exclamó el empleado.

La escena continúa con el pasajero completamente inmóvil y las personas que se encontraban a su alrededor le avisaban que ya estaban en la Estación Matellini, que es el paradero final en Lima Sur, sin embargo, no despertaba.

En el video se puede observar como el usuario utiliza el espacio trasero para dormir, causando revuelo en los presentes, y que al llegar a la estación final, no despierte con los gritos del operador de la ATU.

La falta de respuesta del usuario preocupó a los presentes, quienes dudaban de su estado de salud. El hombre no reaccionaba a los llamados del trabajador, por lo que este se acercó hacia el pasajero para despertarlo mediante contacto físico.

¿Está vivo?, preguntaron.

Respeto en los espacios del Metropolitano

Según las autoridades, los usuarios deben hacer el correcto uso de sus espacios, respetando las áreas que son destinadas para tomarse como asiento, pues la parte trasera, no está habilitada para ser utilizada como asiento o recostarse en él.

Allí se encuentra el área de motor y representa un peligro para los usuarios del servicio de transporte público de Lima. La Autoridad de Transporte Urbano exhorta a sus usuarios a respetar las normas de seguridad y no poner en riesgo su integridad ni la de otras personas.

"Deberían poner algún tipo de muro en esas zonas prohibidas del bus", "Este país me da mucha risa", "El buen chambeador da prioridad a su descanso", fueron algunos de los comentarios que destacaron en el video y reflejó el ingenio del usuario para encontrar un espacio para poder descansar.

Este caso muestra como un nuevo usuario muestra su habilitad para treparse al área trasera de motores, y utilizarlo como espacio de reposo. Logrando convertirlo en un personaje viral en las redes sociales.

Ante ello, este caso demuestra a como la ATU exhorta que sus unidades de transporte público deben ser usados de manera responsable y segura, pues este comportamiento puede evitar accidentes.